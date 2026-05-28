Legende: Erlösung nach fünf Stunden Moïse Kouamé. key/EPA/Yoan Valat

Moïse Kouamé hat Frankreich erneut verzaubert. Der 17-Jährige gewann in der 2. Runde der French Open einen Marathonmatch gegen Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay, sank nach 4:56 Stunden in den Roten Sand von Paris und liess sich vom begeisterten Publikum mit Sprechchören feiern.

«Einfach nur danke, es ist euer Sieg. Ohne euch hätte ich dieses Match nie gewonnen. Ihr seid körperlich viel fitter als ich. Wie ihr gesungen, mich angefeuert habt», sagte Kouamé nach dem spektakulären 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8) in Richtung der Fans.

Vor kurzem noch die Weltnummer 833

Der Franzose, der auf dem Court Suzanne-Lenglen für Jubelstürme sorgte, ist mit seinen 17 Jahren und 2 Monaten nun der jüngste Drittrundenteilnehmer bei einem Grand Slam seit Rafael Nadal 2003 in Wimbledon. In der 3. Runde trifft er auf Alejandro Tabilo (CHI).

Anfang Jahr lag Kouamé erst auf Platz 833 der Weltrangliste. Seitdem hat er drei Titel auf der ITF-Tour gewonnen, gewann in Miami einen Match bei einem ATP-1000-Turnier – und nun bei einem Major sogar schon zwei.