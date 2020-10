An den French Open spielte Iga Swiatek ihre Konkurrentinnen in Grund und Boden. Ein unerwarteter Exploit.

Als erste Polin überhaupt sicherte sich Iga Swiatek den Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Während des ganzen Turniers in Paris bei den French Open trat die 19-Jährige dominant auf und im Final liess sie Sofia Kenin keine Chance.

Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda gratulierte umgehend per Twitter. «Ein unglaublicher, historischer Erfolg», schrieb der 48-Jährige: «Dieser Tag geht in die Geschichte Polens, des polnischen Sports und des polnischen Tennis ein.» Auch Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski war ganz aus dem Häuschen. «Was für ein unglaublicher Erfolg, was für eine grossartige Geschichte», twitterte der Fussballstar.

Legende: War nach ihrem Triumph fast sprachlos Iga Swiatek. Reuters

Die überlegene Art und Weise des Triumphs überrascht wohl auch die 19-Jährige selbst. Ein paar bemerkenswerte Statistiken und Fakten zu ihrem Sieg: