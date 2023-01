Aryna Sabalenka beendet den Lauf von Magda Linette an den Australian Open und zieht erstmals in den Final eines Grand-Slam-Turniers ein.

Die Weltnummer 5 aus Belarus schlägt die Polin (WTA 45) nach umkämpftem Startsatz 7:6 (7:1), 6:2.

Im Final trifft Sabalenka auf Jelena Rybakina (WTA 25), die Victoria Azarenka (WTA 24) im anderen Halbfinal mit 7:6, 6:3 schlug.

Aryna Sabalenka hat ihren Lauf in Melbourne fortgesetzt und musste auch im Halbfinal gegen Magda Linette keinen Satz abgeben. Es war bereits ihr 10. Spiel in diesem Jahr, das die Belarussin ohne Umweg für sich entschied. Damit steht die 24-Jährige nach zuvor 3 Halbfinal-Niederlagen an Grand Slams erstmals in einem Endspiel.

Gegen Linette hatte sie aber vor allem im 1. Satz zu kämpfen – ähnlich wie bei ihrem Achtelfinal-Erfolg gegen die Ostschweizerin Belinda Bencic. Die in Down Under überraschend starke Polin verbuchte gleich im ersten Game ein Break zu Null (!), Sabalenka schien mit ihren Gedanken noch nicht auf dem Court angekommen. In der Folge steigerte sich die Belarussin jedoch und glänzte einmal mehr mit ihren kraftvollen Schlägen.

00:25 Video Sabalenka jagt Linette mit ihren kraftvollen Schlägen über den Platz Aus Sport-Clip vom 26.01.2023. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Machtdemonstration im Tiebreak

Nach dem 2:2-Ausgleich entwickelte sich ein spannendes, enges Duell. Die Kraft auf Seiten Sabalenkas forderte die Eleganz von Linette immer wieder heraus. Erst im Tiebreak machte die Weltnummer 5 kurzen Prozess und entschied dieses mit Winner um Winner unantastbar mit 7:1 für sich.

Nach diesem für die Polin bitteren Ende eines einstündigen Kampfes liessen ihre Kräfte im 2. Durchgang nach. Die 30-Jährige, die zuvor an Majors noch nie über die 3. Runde herausgekommen war, geriet rasch mit 1:5 in Rückstand. Die kontinuierlichen Winnerschläge ihrer Gegnerin (insgesamt 32) und gleichzeitig ihre eigene, wachsende Fehlerquote entschieden das Spiel vorzeitig.

Linette verhinderte zwar ein 3. Break und wehrte zunächst 3 Matchbälle ab, doch nach 1:35 Stunden war ihr Widerstand und ihr Sieglauf in Melbourne definitiv gebrochen.

Duell gegen Rybakina

Im Final vom Samstag (ab 9:30 Uhr auf SRF info und in der Sport App) trifft die favorisierte Sabalenka auf Jelena Rybakina. Die Kasachin schlug ihre Halbfinal-Gegnerin Victoria Azarenka (BLR) mit 7:6, 6:3 und verhinderte damit ein rein belarussisches Duell im Endspiel. Die beiden Finalistinnen trafen bislang 3 Mal aufeinander, immer endeten die Partien zugunsten von Sabalenka.