Legende: Pure Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg Rafael Nadal meistert die Geduldsprobe in der 1. Runde letztlich souverän. Keystone/AP Photo/Aaron Favila

Der Titelverteidiger

Rafael Nadal (ESP/ATP 2) s. Jack Draper (GBR/ATP 38) 7:5, 2:6, 6:4, 6:1

Rafael Nadal benötigte in Melbourne 3 Stunden und 41 Minuten, ehe er seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte. Nach dem Satz-Ausgleich zum 1:1 geriet Gegner Jack Draper in der Folge schnell mit 1:4 in Rücklage, er zeigte aber nochmals eine Reaktion. Nachdem er auf 4:4 herangekommen war, brach einer der besten ungesetzten Spieler beim «Happy Slam» aber konditionell ein und konnte bloss noch eines der letzten neun Games gewinnen.

In der 2. Runde trifft Nadal am Mittwoch auf den Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 65).

Hurkacz und Sinner werden Favoritenrolle gerecht

Hubert Hurkacz (ATP 11) ist erfolgreich in die Australian Open gestartet. Der 25-Jährige liess dem Spanier Pedro Martinez (ATP 60) in der 1. Runde keine Chance, nach 1:49 Stunden hatte der Pole die Partie entschieden. 7:6 (7:1), 6:2, 6:2 lautete das Endresultat. Der 1,96 Meter grosse Hurkacz konnte sich wie so oft auf seinen Aufschlag verlassen. Gegen Martinez schlug der Pole 24 (!) Asse, dem Spanier dagegen gelang kein einziges. In der 2. Runde trifft Hurkacz auf den Italiener Lorenzo Sonego (ATP 47).

Auch Jannik Sinner erwischte einen guten Start ins Turnier. Der Italiener setzte sich gegen den Briten Kyle Edmund (ATP 581) in 3 Sätzen mit 6:4, 6:0, 6:2 durch. Sinner, der im letzten Jahr bei allen Grand-Slam-Turnieren den Viertelfinal erreicht hatte, bekundete gegen die ehemalige Weltnummer 14 keine Schwierigkeiten. «Das war ein solider Auftritt», bilanzierte der 21-Jährige nach der Partie. In der nächsten Runde bekommt er es mit dem Argentinier Tomas Etcheverry (ATP 79) zu tun.