Seit Montag kurz nach Mittag kennt Viktorija Golubic (WTA 76) ihre Widersacherin in der 2. Runde der French Open in Paris. Die Schweizerin duelliert sich am Mittwoch mit Anastasia Potapowa (WTA 41). Die 23-jährige Russin setzte sich zum Auftakt in Roland Garros gegen ihre Landsfrau Kamilla Rachimowa (WTA 87) locker mit 6:2, 6:3 durch.

Golubic und Potapowa hatten bereits zweimal die Klingen gekreuzt: im Januar 2020 in Brisbane (AUS) und im Oktober 2022 in Cluj (ROU).

Beide Male zog die Schweizerin den Kürzeren – allerdings auf Hartbelag. Im dritten Versuch und diesmal auf der «roten Asche» peilt die 31-jährige Zürcherin den Premierenerfolg an.

Premiere für Wawrinka

Am Montagabend wurde dann auch noch Stan Wawrinkas nächste Gegner klar: Der Westschweizer trifft auf den Russen Pawel Kotow. Die aktuelle Weltnummer 56 (das höchste Ranking von Kotow) setzte sich etwas überraschend gegen den an Nummer 32 gesetzten Cameron Norrie (GBR) in 5 Sätzen durch.

Für Wawrinka wird es das erste Duell mit dem 25-jährigen Kotow.