Der Romand trifft in der 2. Runde der US Open auf Tomas Martin Etcheverry. An den Argentinier hat er gute Erinnerungen.

London calling: Wawrinka will es wie in Wimbledon machen

Legende: Damals hatte er ihn im Griff Stan Wawrinka in der Wimbledon-Partie gegen Tomas Martin Etcheverry. imago images/colorsport

Stan Wawrinka musste sich lange gedulden, ehe er an den US Open wieder einmal einen Sieg feiern konnte. Am Dienstag schaltete der Romand in der 1. Runde in «Flushing Meadows» den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 44) aus – 1459 Tage nach seinem letzten Sieg beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Auf den nächsten Sieg möchte die Weltnummer 49 aber nicht mehr so lange warten. Am Donnerstagabend geht es für Wawrinka in New York in der 2. Runde weiter. Sein Gegner: Tomas Martin Etcheverry (ATP 34).

Wiedersehen in der 2. Runde

An den Argentinier, der an den diesjährigen French Open bis in den Viertelfinal vorstiess, hat Wawrinka gute Erinnerungen. Bereits vor wenigen Wochen duellierten sich die beiden bei einem Grand Slam: In Wimbledon, ebenfalls in der 2. Runde.

02:47 Video Archiv: Wawrinka schlägt auch Etcheverry Aus Sport-Clip vom 06.07.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.

Dem Schweizer gelang damals eine solide Vorstellung. Lediglich im 2. Satz leistete sich Wawrinka auf dem «heiligen Rasen» einen kurzen Durchhänger, der dem verdienten Sieg am Ende aber nicht im Weg stand.

Die Begegnung mit Etcheverry kann durchaus als Generationenduell vermarktet werden: 14 Jahre jünger ist der 1,96 m grosse Argentinier. Überhaupt sorgt Wawrinka mit seinem Alter für Aufsehen. Mit seinen 38 Jahren ist er der älteste Spieler in der 2. Runde der US Open seit Jimmy Connors 1992.

Der verlor dann aber – im Alter von 40 Jahren – in der 2. Runde. Zumindest in dieser Hinsicht will es Wawrinka Connors nicht gleichtun. Das Rezept ist vermeintlich simpel: Einfach noch einmal dieselbe Partie wie in London zeigen.