Vögele scheitert in Paris bereits zum Auftakt

Stefanie Vögele (WTA 131) scheidet bei den French Open in der 1. Runde aus.

Die Aargauerin unterliegt der Italienerin Jasmine Paolini (WTA 91) in 2 Sätzen 5:7, 1:6.

Viktorija Golubic steht am Nachmittag im Einsatz. Die Partie gibt es live bei SRF.

Mit 3 Siegen in der Qualifikation hat sich Stefanie Vögele ins Hauptfeld der French Open gekämpft. Dort heisst es nun aber bereits nach dem 1. Spiel Endstation.

Die 31-jährige Aargauerin zog gegen Jasmine Paolini in zwei Sätzen den Kürzeren. Zwei Schlüsselszenen waren ausschlaggebend für die letztlich deutliche Niederlage:

Im 1. Satz schnappt sich Vögele das Break zum 5:4. Doch statt den Durchgang nach Hause zu servieren, schenkt sie den Vorteil gleich bei der ersten Gelegenheit wieder her. Paolini tütet den Satz in der Folge mit 3 Games in Serie ein.

Die Chance zum Comeback bietet sich Vögele im 2. Umgang, als sie sich beim Stand von 1:1 gleich 3 Breakchancen erarbeitet. Alle bleiben sie ungenutzt. Im Spiel darauf gelingt Paolini der Servicedurchbruch zum 3:1.

Danach marschierte die 25-jährige Italienerin durch und konnte nach 1:18 Stunden über den Einzug in die 2. Runde jubeln. Vögele, die in der Partie die nötige Entschlossenheit vermissen liess und häufig zu passiv agierte, muss damit weiterhin auf den Einzug in die 2. Runde eines Major-Turniers warten. Zuletzt gelang ihr dies 2017 bei den Australian Open.