Showman Gaël Monfils muss sich in der ersten Runde einem einheimischen Qualifikanten geschlagen geben.

Legende: Gratuliert seinem Bezwinger Gaël Monfils. IMAGO / AAP

Wie Stan Wawrinka befindet sich Gaël Monfils 2026 auf seiner Abschiedstour auf der Tennisbühne. Im Gegensatz zu seinem Schweizer Pendant war für den Franzosen allerdings schon in der 1. Runde der Australian Open Schluss. Monfils verlor zum Auftakt gegen den einheimischen Qualifikanten Dane Sweeny (ATP 182) mit 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 5:7.

Der 39-jährige Monfils (ATP 110) wurde seinem Ruf als Spektakelspieler auch bei der Dernière gerecht. Trotz eingeschränkter Bewegungsfähigkeit forderte er seinem 15 Jahre jüngeren Konkurrenten alles ab.

«Meine Reise begann hier im Jahr 2003 (in der Qualifikation, Anm. d. Red.). Jetzt schreiben wir das Jahr 2026 und es ist die Ziellinie, aber ich danke Ihnen allen, dass Sie mich begleitet haben, Sie waren grossartig», sagte er vom Platz aus zum Publikum.

«Auch heute habe ich vier Stunden lang gekämpft, aber dieser Typ (Sweeny) ist sehr stark. Ich wünsche ihm viel Glück», fügte er mit Blick auf seinen Bezwinger hinzu. Für den Australier war der Sieg eine Premiere. Zum ersten Mal gewann er eine Partie ein einem Major-Hauptfeld.

Australian Open