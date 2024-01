Entfesselungskünstler Medwedew ringt Zverev in Fünfsätzer nieder

3. Final in Melbourne

Daniil Medwedew (ATP 3) schlägt Alexander Zverev (ATP 6) im Halbfinal von Melbourne 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Der Russe holt einen 0:2-Satzrückstand auf und steht in seinem 6. Final auf Major-Stufe.

Dort trifft er am Sonntag auf Djokovic-Bezwinger Jannik Sinner.

Während zweieinhalb Stunden gelang es Daniil Medwedew nicht, Alexander Zverev den Aufschlag abzunehmen. Erst nach über 4 Stunden Spielzeit in der Rod Laver Arena brach er den Bann erstmals seit dem Startsatz wieder und ging im 5. Satz mit 3:2 in Führung. Das Break bedeutete letztlich die Entscheidung in diesem Marathon-Halbfinal. Nach 4:18 Stunden machte der Russe seine Aufholjagd mit dem ersten Matchball ebenfalls bei Aufschlag Zverev perfekt.

00:39 Video Zverevs Ball im Aus: Medwedew jubelt nach Marathon-Partie Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Einmal mehr bewies Medwedew seine Qualitäten als Stehaufmännchen. Er gewann trotz eines negativen Punkteverhältnisses von 161:165.

Glücklicher Punkt im Tiebreak des 4. Satzes

Über Wasser gehalten hatte er sich nur dank zwei gewonnener Tiebreaks im 3. und 4. Durchgang. In der zweiten Kurzentscheidung holte er einen Minibreak-Rückstand auf. Bei 5:5 brillierte der 27-Jährige mit einem ultrakurzen Return, an den Zverev nicht herankam. Kurz darauf brachte er den Satz mit einem Ass ins Trockene.

00:38 Video Medwedew packt im Tiebreak den Return-Stopp aus Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Zverev, der zu Beginn das Zepter in der Hand gehalten und die Sätze 1 und 2 dank 5 verwerteten Breakbällen (bei 10 Gelegenheiten) überlegen gewonnen hatte, kam zunehmend ins Zweifeln und suchte Rat bei seiner Box. Die erneute Reaktion gelang ihm freilich nicht mehr. Der Deutsche musste im 7. Grand-Slam-Halbfinal die 6. Niederlage einstecken.

Medwedew, der bereits in der 2. Runde gegen Emil Ruusuvuori ein Comeback nach 0:2-Rückstand zustandegebracht hatte, erreichte dagegen sein insgesamt 6. Endspiel an einem Grand-Slam-Turnier, nach 2021 und 2022 (Niederlagen gegen Novak Djokovic respektive Rafael Nadal) das 3. in Australien.

Schliessen 02:15 Video Zverev sichert sich den 1. Satz mit zwei tollen Punkten Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden. 01:08 Video Medwedew zaubert und holt sich Breakball Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 00:38 Video Bei dieser Vorhand kann selbst «Oktopus» Medwedew nichts ausrichten Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Sinner wartet im Final

Dort wartet mit Jannik Sinner eine grosse Aufgabe auf den Russen. Der Südtiroler bezwang im anderen Halbfinal überraschend Novak Djokovic und hat im Turnier erst einen Satz abgegeben. Im Head-to-Head führt Medwedew mit 6:3, hat aber die letzten 3 Partien verloren.