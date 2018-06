Nadal greift nach dem 11. Titel in Paris

Rafael Nadal gewinnt gegen Juan Martin del Potro in 3 Sätzen mit 6:4, 6:1, 6:2 und zieht in den French-Open-Final ein.

Damit hat der Spanier die Chance, Roland Garros zum 11. Mal zu gewinnen.

Im anderen Halbfinal gewinnt Dominic Thiem gegen Marco Cecchinato in 3 Sätzen und steht erstmals in einem Grand-Slam-Final.

Nach 2:14 Stunden verwertete Nadal den Punkt zum Sieg gegen den Argentinier. Die Weltnummer 1 präsentierte sich in starker Verfassung und steuerte die Partie nach Belieben. Unter Druck packte er sein bestes Tennis aus und punktete in den wichtigsten Momenten.

Del Potros ungenutzte Breakchancen

Der Auftakt war dem Mallorquiner aber nicht nach Mass gelungen. Wie schon öfters an diesen French Open bekundete er im 1. Satz Mühe bei eigenem Aufschlag. Del Potro kam zu insgesamt 6 Breakchancen, welche er allerdings alle ungenutzt liess. Erst beim Stand von 5:4 kam auch der Spanier zu Breakmöglichkeiten – und verwertete die 2. zum Satzgewinn.

Für den Argentinier war der Verlust des 1. Umgangs ein herber Dämpfer, den er nicht zu verkraften schien. Nadal holte sich das erste Break im 2. Satz gleich zu Null. Die Weltnummer 6 vermochte in Folge dem Spanier nichts entgegenzuhalten.

Zu Beginn hatte es für Del Potro einen kleinen Schreckmoment gegeben. Beim Stand von 1:1 schien er sich bei einer Aktion an der Hüfte wehgetan zu haben. Der Argentinier konnte aber weiterspielen.

Nun wartet Thiem

Im Final am Sonntag trifft Nadal auf Dominic Thiem. Die beiden trafen bisher insgesamt 9 Mal aufeinander, im Head-to-Head führt die Weltnummer 1 mit 6:3. Der Spanier hat in 10 Roland-Garros-Finals noch nie verloren. Auf den Österreicher wartet also eine schwierige Aufgabe.

Doch Nadal warnt: «Das wird ganz schwierig für mich. Ich fühle mich gut, aber ein paar kleine Sachen muss ich noch verbessern.»

Resultate Tableau Männer

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.06.2018, 16:05 Uhr