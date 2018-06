Dominic Thiem schlägt den italienischen Überraschungsmann Marco Cecchinato im French-Open-Halbfinal 7:5, 7:6 (12:10), 6:1.

Der Österreicher steht damit erstmals in einem Grand-Slam-Final.

Gegner dort ist am Sonntag Rafael Nadel.

Der Knackpunkt in der Partie war das Tiebreak des 2. Satzes. Cecchinato (ATP 72) kämpfte sich in der Kurzentscheidung nach einem Rückstand zurück und erspielte sich 3 Satzbälle. Thiem (ATP 8) vermochte diese aber abzuwehren und sicherte sich den Satz dank einem 12:10.

In der Folge hatte Cecchinato, der in Paris mit Siegen gegen Pablo Carreño Busta, David Goffin und Novak Djokovic verblüfft hatte, dem Österreicher nichts mehr entgegenzusetzen. Der Favorit zog schnell auf 5:0 davon und beendete schliesslich nach 137 Minuten die Partie mit seinem 1. Matchball.

Premiere für Thiem

Nachdem Thiem in den beiden letzten Jahren an den French Open jeweils im Halbfinal gescheitert war, zog er nun erstmals in seiner Karriere in einen Grand-Slam-Final ein. Der 24-Jährige ist erst der 2. Österreicher nach Thomas Muster, dem dieses Kunststück gelang.

Im Final trifft er am Sonntag auf den Titelverteidiger und zehnfachen Champion Rafael Nadal.

