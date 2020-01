Roger Federer bestreitet seine erste Partie an den Australian Open in der Nacht auf Montag. Für Viktorija Golubic und Jil Teichmann geht's sogar noch eher los.

Federer startet in der Nacht auf Montag in die Australian Open

Roger Federer hat seinen ersten Auftritt in Melbourne in der Nacht auf Montag. Der sechsfache Turniersieger tritt gegen den Amerikaner Steve Johnson (ATP 81) ab ca. 04:30 Uhr Schweizer Zeit in der Rod Laver Arena an.

Vor Federer bestreiten ab 01:00 Uhr Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan und die US-Amerikanerin Serena Williams ihre Partien der 1. Runde. Die Einsätze der weiteren Schweizer sind noch nicht bekannt.

Auch Djokovic am Montag im Einsatz

Ebenfalls am Montag startet Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic ins Turnier. Der Serbe trifft in der «Night Session» auf den Deutschen Jan-Lennard Struff. Federer und Djokovic könnten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Halbfinal aufeinandertreffen.

Gleichzeitig im Einsatz

Aus Schweizer Sicht machen am 1. Turniertag «Down Under» 2 Frauen den Auftakt. Viktorija Golubic und Jil Teichmann werden parallel in der Nacht auf Montag ab 1 Uhr in der Früh auf Court 13 bzw. 19 gefordert sein.

Die Zürcherin Golubic misst sich mit Zhu Lin, der Weltnummer 71. Die Chinesin kam auf Major-Stufe erst einmal über die Startrunde hinaus. Eine ungleich schwierigere Aufgabe erwartet Teichmann. Die 22-Jährige nimmt Mass an Ekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 26).

