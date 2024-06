Alexander Zverev (ATP 4) steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Final eines Grand-Slam-Turniers.

Der Deutsche besiegt im Halbfinal von Roland Garros den Norweger Casper Ruud (ATP 7) mit 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Zverevs letzte Hürde auf dem Weg zum ersten Major-Triumph heisst am Sonntag (15:00 Uhr live bei SRF) Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3).

Fast 4 Jahre nach seiner Premiere in einem Grand-Slam-Final hat Alexander Zverev am Sonntag ein zweites Mal die Möglichkeit auf seine erste Major-Trophäe. 2020 an den US Open musste sich der Deutsche in einem dramatischen Final vor aufgrund der Corona-Restriktionen leeren Rängen dem Österreicher Dominic Thiem in 5 Sätzen geschlagen geben. Am Sonntag will es Zverev in Paris gegen Carlos Alcaraz besser machen.

Legende: Zeigte kaum Schwächen Alexander Zverev. REUTERS/GONZALO FUENTES

Nach Fehlstart aufgedreht

Im Halbfinal gegen Casper Ruud – immerhin Finalist der French-Open-Ausgaben 2022 und 2023 – zeigte die Weltnummer 4 eine äusserst abgeklärte Leistung. Zwar erwischte Zverev einen veritablen Fehlstart, den 1. Durchgang gab der 27-Jährige in nur 37 Minuten mit 2:6 ab. Umso eindrücklicher dann aber die Reaktion Zverevs.

Gleich im ersten Anlauf sicherte sich die Weltnummer 4 im 2. Umgang das Break. Danach übernahm Zverev immer mehr die Kontrolle und gestand Ruud im Verlauf der Partie nur noch eine einzige Breakchance zu. Diese wehrte er im letzten Aufschlagspiel des 3. Satzes jedoch souverän ab.

Ruud nicht im Vollbesitz der Kräfte

Nach 2:35 Stunden beendete Zverev den Halbfinal mit seinem ersten Matchball. Ruud verzichtete am Netz auf den gewöhnlichen Handschlag. Nicht etwa aus Respektlosigkeit, sondern weil der Norweger mit Magendarm-Problemen zu kämpfen hatte und eine Ansteckung beim Gegner nicht riskieren wollte. Stattdessen kam es zu einem Faustcheck. Nach dem gelungenen Auftakt schien bei Ruud speziell ab Mitte des 2. Satzes die Luft draussen zu sein.

00:58 Video Mit einem Ass: Zverev verwertet gleich den 1. Matchball Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Bereits vor einem Jahr hatten sich die Wege von Zverev und Ruud im Halbfinal von Roland Garros gekreuzt. Damals liess der zweifache Paris-Finalist dem Deutschen nicht den Hauch einer Chance und gewann klar in 3 Sätzen. Nun gelang Zverev auf eindrückliche Art und Weise die Revanche.

00:24 Video Zauberschlag: Zverev am Netz vorbei zum Returnwinner Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Positive Bilanz gegen Alcaraz

Obschon Zverev am Sonntag auf dem Papier als leichter Aussenseiter in den Final gegen Alcaraz steigt, dürfte sich der Hamburger durchaus gute Chancen ausrechnen. Aus den bisherigen 9 Direktduellen mit dem Spanier resultierten für Zverev 5 Siege – darunter auch einer auf der roten Asche in Paris.

Auch wenn man nur die Begegnungen an den Grand-Slam-Turnieren betrachtet, hat der Deutsche die Nase vorne (2:1). Das bisher letzte Aufeinandertreffen an einem Major-Turnier entschied Zverev im Januar dieses Jahres an den Australian Open im Viertelfinal in 4 Sätzen für sich.

Zverev-Prozess endet vorzeitig Box aufklappen Box zuklappen Der Prozess gegen Alexander Zverev wegen angeblicher Körperverletzung ist am 3. Tag beendet worden. Das Amtsgericht Berlin stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage ein. Zverev muss gemäss dem Vergleich 200'000 Euro zahlen. Eine Verurteilung gab es nicht. Mit der Zustimmung zur Zahlung der Geldauflage ist auch kein Schuldeingeständnis verbunden. Sowohl die Staatsanwaltschaft wie die Verteidigung von Zverev und seine Ex-Freundin als Nebenklägerin stimmten diesem Weg zur Beendigung des Verfahrens zu.