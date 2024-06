Carlos Alcaraz entscheidet einen äusserst engen und vor allem in den Sätzen 4 und 5 hochklassigen French-Open-Halbfinal für sich.

Nach 4:09 Stunden verwertet die spanische Weltnummer 3 ihren 3. Matchball zum 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 für sich.

In seinem ersten Final bei Roland Garros trifft Alcaraz am Sonntag auf Alexander Zverev oder Casper Ruud.

Einen Verlierer hat das Duell zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner auf Court Philippe-Chatrier eigentlich keinen verdient. Wie so oft im Tennis entschieden auch im Paris-Halbfinal Nuancen über Sieg oder Niederlage.

Besonders ein Moment im 4. Satz wird Sinner bei der Verarbeitung zu schaffen machen: Beim Stand von 4:5, 30:15 und eigenem Aufschlag setzte der Italiener einen vermeintlich einfachen Smash etwas überhastet ins Seitenaus.

00:22 Video Sinner haut Smash ins Aus Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Statt 40:15 für Sinner fehlten Alcaraz bei 30:30 plötzlich nur noch 2 Punkte zum 2:2-Satzausgleich. Und tatsächlich sicherte sich der Spanier nicht nur den einzigen Breakball im gesamten 4. Durchgang, sondern verwertete diesen auch sogleich und erzwang damit einen Entscheidungssatz.

Alcaraz lässt keine Breakchancen mehr zu

Alcaraz nahm den Schwung und das gewonnene Momentum mit und schaffte im 5. Umgang den frühen Servicedurchbruch zum 2:0. Diesen Vorsprung gab die Weltnummer 2 nicht mehr aus der Hand, obwohl Sinner wiederholt an einem Rebreak zumindest schnupperte.

So auch, als Alcaraz nach über 4 Stunden zum Matchgewinn aufschlug. Eine Breakchance vermochte sich der 22-jährige Sinner aber nicht mehr herauszuspielen, stattdessen machte sein knapp 2 Jahre jüngerer Widersacher mit seinem 3. Matchball den Final-Einzug perfekt.

00:46 Video Alcaraz verwertet seinen 3. Matchball Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Hochs und Tiefs auf beiden Seiten

Dabei hatte in der ersten halben Stunde der Partie nichts auf einen Sieg von Alcaraz hingedeutet. Sinner, der am kommenden Montag Novak Djokovic als Weltnummer 1 ablöst, spielte den Spanier an die Wand und nahm ihm im Startsatz gleich 3 Mal den Aufschlag ab. Es folgten zwei Durchgänge, in denen beide Protagonisten nicht vollends überzeugen konnten:

2. Satz: Sinner schafft gleich im 1. Game das Break, verliert dann aber den Faden und muss seinen Service selber 2 Mal abgeben. Alcaraz profitiert und kommt ohne wirklich gut spielen zu müssen zum 1:1 in den Umgängen.

Sinner schafft gleich im 1. Game das Break, verliert dann aber den Faden und muss seinen Service selber 2 Mal abgeben. Alcaraz profitiert und kommt ohne wirklich gut spielen zu müssen zum 1:1 in den Umgängen. 3. Satz: Der Wind hat gedreht, nun macht der Spanier den frischeren Eindruck, Sinner klagt zudem über Krämpfe im rechten Unterarm. Alcaraz kann seine Chancen aber nicht nutzen, der Italiener schon. Sinner legt wieder vor.

Erst ab dem 4. Durchgang packten beide Spieler ihr bestes Tennis gleichzeitig aus. Und so entwickelte sich ein Schlagabtausch auf höchstem Niveau, bei dem Alcaraz letztendlich das bessere Ende für sich behielt.

03:31 Video Alcaraz: «Man muss Freude am Leiden finden» (engl.) Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 31 Sekunden.

Zverev oder Ruud?

Für «Carlitos» ist es der erstmalige Einzug in den Final von Roland Garros. Am Sonntag (live bei SRF) bekommt Alcaraz damit die Chance auf seinen 3. Grand-Slam-Titel. Sein Gegner muss noch ermittelt werden. Das 2. Final-Ticket machen Alexander Zverev (GER/ATP 4) und Casper Ruud (NOR/ATP 7) gerade unter sich aus.