4. Tag an den US Open

Halep scheitert an Weltnummer 116

Für Simona Halep gingen die US Open überraschend früh zu Ende. Die diesjährige Wimbledon-Siegerin zog in der 2. Runde gegen die Einheimische Taylor Townsend (WTA 116) den Kürzeren. Nach 2:04 Stunden entschied die US-Amerikanerin das entscheidende Tiebreak und somit die Partie mit 2:6, 6:3, 7:6 (7:4) für sich. Somit steht die 23-jährige Townsend erstmals seit 2014 (French Open) und zum zweiten Mal überhaupt in der 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Nadal kann sich schonen

Nach seinem lockeren Auftaktsieg gegen John Millman (ATP 60) kann Rafael Nadal (ATP 2) in New York weiter Kräfte sparen. Sein Zweitrundengegner Thanasi Kokkinakis (ATP 203) musste schon vor dem Spiel Forfait erklären. Eine Verletzung an der rechten Schulter verunmöglichte einen Einsatz des 23-jährigen Australiers. Nächster Gegner von Nadal ist Hyeon Chung (ATP 170). Der Südkoreaner setzte sich nach fast dreieinhalb Stunden und 5 Sätzen gegen Nadals Landsmann Fernando Verdasco (ATP 32) durch.

Zverev zittert sich in die nächste Runde

Alexander Zverev hat nach dem Fünfsatz-Krimi zum Start der US Open einen weiteren Zittersieg gefeiert. Der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg bezwang im Arthur-Ashe-Stadium den Lokalmatadoren Frances Tiafoe 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 und steht zum zweiten Mal in New York in der dritten Runde. Im Vorjahr war er dort an Philipp Kohlschreiber gescheitert.

Petkovic schlägt Kvitova

Andrea Petkovic (WTA 88) hat bei den US Open die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (WTA 6) bezwungen und steht nach einer starken Vorstellung in der nächsten Runde. Die frühere Top-10-Spielerin aus Deutschland gewann gegen die Tschechin mit 6:4, 6:4.

