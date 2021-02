Vorjahresfinalist Dominic Thiem (ATP 3) korrigiert in der 3. Runde der Australian Open gegen Nick Kyrgios (ATP 47) einen 0:2-Satzrückstand.

Der Österreicher krönt seine Aufholjagd nach 201 Minuten mit einem 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Hier können Sie sich einen Überblick über das weitere Spielgeschehen im Männertableau am 5. Turniertag in Melbourne verschaffen.

Es war auch Nick Kyrgios eigenes Verschulden, dass er diesen Match zu vorgerückter Stunde in Melbourne noch aus der Hand gab. Der impulsive Einheimische verlagerte sich zunehmend auf Nebenschauplätze. Er fluchte, haderte, zoffte sich mit dem Schiedsrichter – und musste in der Endphase von Satz 4 einen Punktabzug hinnehmen. Das Gebaren kostete zu viel Energie. Sein hitziges Temperament stand dem «Aussie» abermals im Weg, sich nach beeindruckendem Auftakt zum 4. Mal in seiner Karriere in die Achtelfinals am «Happy Slam» vorzukämpfen.

Legende: Einfach nie den Ball aus den Augen verloren Dominic Thiem. Keystone

Auf der anderen Seite führte die stoische Ruhe von Dominic Thiem ans Ziel. Der Österreicher schaffte im Entscheidungs-Durchgang das massgebende Break zum 4:3 und liess sich danach nicht mehr aufhalten. Kyrgios darf immerhin für sich in Anspruch nehmen, ein veritabler Prüfstein für die Weltnummer 3 gewesen zu sein. Denn zuvor war Thiem ohne Satzverlust mehr oder weniger locker durchs Turnier marschiert.

Bei Satzball erwischt Kyrgios Thiem auf dem falschen Fuss

Zum 4. Mal erst schaffte der 27-Jährige in seiner Karriere die Rückkehr nach einem 0:2-Satzrückstand. Ein Rückhand-Geschoss setzte den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie voller Spektakel, die auch von der Stimmung der Fans lebte. Die Zuschauer werden nun aber bei den Australian Open für die kommenden fünf Tage wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs wieder ausgeschlossen.

Kyrgios war immer wieder für Überraschungen gut. So auch bei der Vollendung des 2. Umgangs, den er mit einem frech von unten geschlagenen Ass aus dem Nichts heraus für sich entschied. Gar der Kameramann vor Ort war so perplex darüber, dass er die Szene gar nicht einfangen konnte.

Thiem wird nun im Achtelfinal am Sonntag auf Grigor Dimitrov treffen. Im Gegensatz zu ihm kann die bulgarische Weltnummer 21 ausgeruht antreten, profitierte Dimitrov doch von der Aufgabe Pablo Carreno-Bustas nach nur 7 absolvierten Games.