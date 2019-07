Mehr als ein Satzgewinn liegt für Roberto Bautista Agut (Sp/ATP 22) im Wimbledon-Halbfinal gegen Novak Djokovic nicht drin.

Die Weltnummer 1 setzt sich in 168 Minuten mit 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 durch.

Somit steht der Titelverteidiger bei seiner 15. Teilnahme zum 6. Mal im Endspiel. 4 Mal hat er im All England Club schon triumphiert.

Die 5. Trophäe wird Djokovic am Sonntag von Roger Federer streitig gemacht.

Es dauerte seine Zeit, ehe Roberto Bautista Agut im 1. Grand-Slam-Halbfinal seiner Karriere angekommen war. Seit seinem Einstieg als Profi musste der Spanier 14 lange Jahre und 26 Major-Teilnahmen auf dieses Highlight warten. Dann versagten ihm im entscheidenden Moment die Nerven.

Die Weltnummer 22 erwischte gegen Favorit Novak Djokovic (ATP 1) einen katastrophalen Auftakt und reihte Fehler an Fehler. Bautista Agut lag früh 0:3 im Hintertreffen – somit war der 1. Umgang, ohne eine einzige Breakchance für ihn, abgeschrieben.

Der Knackpunkt: Ein epischer Ballwechsel

Der 31-Jährige fand den Tritt mit Verzögerung doch noch. Nach dem 2:6-Fehlstart leistete er dem Serben zumindest kurzzeitig erbitterten Widerstand. In Durchgang 2 verschoben sich die Stärkeverhältnisse komplett. Hier blieb der Underdog bei eigenem Aufschlag unantastbar und verwaltete seinerseits einen frühen Break-Vorsprung zum Satz-Ausgleich (6:4).

Djokovic hatte auch in der Folge zu beissen. Der Service-Durchbruch zum 4:2 mit der ersten und einzigen Chance in Satz 3 – und vor allem das folgende Game – lenkte die Partie schliesslich in für ihn gewünschte Bahnen.

Bautista Agut hat zwar umgehend zwei Möglichkeiten zum Re-Break.

Doch der Weltranglisten-Erste bleibt standhaft. Er provoziert zunächst einen einfachen Vorhand-Fehler und wehrt hinterher auch den 2. Breakball mit diesem Kraftakt ab:

Der 32-jährige Wimbledon-Champion der Jahre 2011, 2014, 2015 und 2018 steuerte danach leichtfüssig auf die Führung mit 2:1 Sätzen zu. Von dieser Erfolgswelle musste er, der offensiv brillant aufspielte und ungewohnt oft ans Netz stürmte, bis zum Schluss nicht mehr runter.

Das Ende: Eine Machtdemonstration

Bautista Agut, der zuletzt in der laufenden Saison mit 2 Siegen über Djokovic in Doha und Miami aufgewartet hatte, fand nämlich auf einmal wieder nicht mehr die Mittel, um den Titelverteidiger bedrängen zu können. So wurde der letzte Schritt auf dem Weg in seinen 6. Wimbledon-Final zu einer Gala für «Djoker».

Sendehinweis Verfolgen Sie das Männer-Endspiel aus Wimbledon am Sonntag live ab 15 Uhr auf SRF zwei oder in unserer Sport App mit Stream und Ticker.

Am Sonntag steht nun das 48. ATP-Kräftemessen zwischen dem Serben und Roger Federer (ATP 3) bevor. Djokovic liegt im Head-to-Head mit 25:22 vorn, und er gewann auch die ersten beiden Wimbledon-Endspiele gegen den «Maestro» (2014 und 2015).

