Am 2. Turniertag in Wimbledon stehen nicht weniger als 6 Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz.

6 Schweizer am Dienstag

Legende: Darf auf Court 1 ran Alexander Ritschard Freshfocus/Sven Thomann

Aufgrund der Regenpausen am Montag mussten einige Partien auf den 2. Turniertag verschoben werden. Betroffen war auch der Match von Henri Laaksonen, der nun mit einiger Verspätung in den 3. Grand-Slam-Event des Jahres startet. Insgesamt stehen am Dienstag 6 Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz:

Henri Laaksonen bestreitet ab 12:00 Uhr Schweizer Zeit die erste Partie auf Court 12. Die Weltnummer 96 trifft auf den aufstrebenden Engländer Ryan Peniston (ATP 147).

Ebenfalls bereits um 12:00 Uhr steht Marc-Andrea Hüsler im Einsatz. Der Zürcher (ATP 105), der sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hat, trifft auf Court 7 auf den Franzosen Hugo Grenier (ATP 141), der als Lucky Loser ins Haupttableau gerutscht ist.

Parallel zu Laaksonen und Hüsler schlägt auch Viktorija Golubic auf Court 8 um 12:00 Uhr auf. Die Zürcherin (WTA 58), die im letzten Jahr in Wimbledon die Viertelfinals erreicht hat, misst sich mit der Deutschen Andrea Petkovic (WTA 57).

Alle Schweizer Partien live Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF können Sie den Weg sämtlicher Schweizerinnen und Schweizer hautnah mitverfolgen. Wir zeigen sämtliche Partien der Swiss-Tennis-Cracks in der SRF Sport App.

Zirka um 14:00 Uhr startet Jil Teichmann (WTA 22) in ihr Wimbledon-Abenteuer. Auf Court 14 wird ihre Gegnerin Ajla Tomljanovic (WTA 44) aus Australien sein.

Auch Belinda Bencic steht am frühen Dienstagnachmittag im Einsatz. Nachdem ihre Erstrundenpartie gegen die Chinesin Qiang Wang am Montag beim Stand von 4:6, 7:5 wegen Dunkelheit hatte abgebrochen werden müssen, ist der Entscheidungssatz auf Court 12 nach der Partie Laaksonen – Peniston angesetzt. Bencic und Wang dürften kaum vor 14:00 Uhr den Platz betreten.

Alexander Ritschard (ATP 188) darf bei seiner Grand-Slam-Premiere sogleich auf der grossen Bühne ran. Der Zürcher – er hat sich wie Hüsler erfolgreich durch die Quali gespielt – spielt auf Court 1, der zweitgrössten Anlage in Wimbledon. Sein Gegner wird um zirka 18:00 Uhr die griechische Weltnummer 5 Stefanos Tsitsipas sein.