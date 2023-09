Bei den Männern steht ein US-Trio in New York bereits im Viertelfinal, bei den Frauen könnte ebenfalls ein Trio folgen.

«Wie am 4. Juli»: US-Tennis an US Open im Hoch

Legende: Darf ebenfalls noch vom Heimtriumph träumen Frances Tiafoe. imago images/ZUMA Wire

Es ist ein «grossen Tag für das amerikanische Herrentennis», schrieb die New York Post. Mit Frances Tiafoe, Ben Shelton und Taylor Fritz (mit seinem 3-Satz-Sieg gegen Dominic Stricker) erreichten gleich 3 US-Amerikaner an den US Open die Runde der letzten 8, so viele wie seit 2005 nicht mehr.

Den amerikanischen Freudentag machte Coco Gauff komplett. Sie schlug die dänische Rückkehrerin Caroline Wozniacki in 3 Sätzen. «Es ist wirklich grossartig, ich bin so glücklich», schwärmte die Weltranglisten-6. «Es ist wirklich aufregend für das Tennis in Amerika.»

00:20 Video Der Matchball bei Gauff - Wozniacki Aus Sport-Clip vom 04.09.2023. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

US-Männer warten seit 20 Jahren auf einen Titel

Die New York Times rief vor lauter Jubel per Überschrift gleich den Tennis-Unabhängigkeitstag aus: «Bei den US Open fühlt es sich an wie am 4. Juli.» Seit dem Triumph von Andy Roddick vor 20 Jahren wartet das amerikanische Herrentennis auf einen Sieg bei den US Open. Bei den Frauen war Sloane Stephens 2017 die letzte einheimische Siegerin.

Und auch bei den Frauen könnte es noch ein Trio im Viertelfinal werden. Am Montagabend (Schweizer Zeit) messen sich Madison Keys und Jessica Pegula im amerikanischen Direktduell, zudem hofft Peyton Stearns auf einen Überraschungscoup gegen Marketa Vondrousova (CZE).

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen Madison Keys und Jessica Pegula ab 18 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App. Anschliessend zeigen wir die Partie von Carlos Alcaraz gegen Matteo Arnaldi ebenfalls kommentiert im Stream (ca. ab 20 Uhr). Um ca. 3 Uhr in der Nacht auf Dienstag können Sie zudem die Partie zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner im unkommentierten Livestream mitverfolgen.

Das der Weg zum Titel (zumindest bei den Männern ) noch lang sein dürfte, stellte Novak Djokovic gleich nach seinem Sieg gegen Borna Gojo klar. «Drei Amerikaner in den Viertelfinals, das ist grossartig für das amerikanische Tennis», sagte der Weltranglisten-Zweite, befand aber gewohnt selbstbewusst: «Ich bin bereit».