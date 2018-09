Roger Federer verliert an den US Open seinen Achtefinal gegen John Millman mit 6:3, 5:7, 6:7, 6:7.

Aufschlag und Return lassen den Schweizer bei der Niederlage immer wieder im Stich.

Für Federer ist es die erste Niederlage gegen einen Spieler ausserhalb der Top 50 in New York.

Böses Erwachen für Roger Federer in New York. Eine knappe Stunde nach Geisterstunde musste der Schweizer an den US Open überraschend bereits in den Achtelfinals die Koffer packen. Gegen John Millman, die Nummer 55 der Welt, kassierte der 37-Jährige eine 4-Satz-Niederlage.

Bezeichnend waren die letzten Minuten der Partie. Federer servierte gleich zwei Doppelfehler in Serie und schenkte dem Australier den Sieg so fast.

Dabei hatte sich die Sensation zu Beginn nicht unbedingt abgezeichnet. Federer führte 6:3, 5:4 und 40:15 und stand kurz vor der 2:0-Satzführung. Doch dann riss beim 5-fachen US-Open-Sieger der Faden komplett. Mit zwei Breaks in Folge schaffte Millman den Satzausgleich und bestrafte Federer für die für seine Verhältnisse miserable Aufschlagleistung.

Federer lässt Chancen aus

Auch im 3. Durchgang kam der Schweizer zu seinen Möglichkeiten. Doch gleich zu Beginn liess er einen Breakball liegen, im Tiebreak stand er einen Punkt vor dem Satzgewinn und lag plötzlich mit 1:2-Sätzen zurück.

Zwar steigerte sich Federer im 4. Satz noch einmal. Doch selbst das Break zum 4:2 verlieh ihm nicht die nötige Sicherheit. Postwendend gab er seinen Aufschlag ab und stand erneut im Tiebreak, in dem sein Service überhaupt nicht mehr funktionierte.

Schwacher Federer, starker Millman

Am Ende standen 13 Assen 10 Doppelfehler gegenüber. Insgesamt produzierte Federer 77 Fehler. Millman dagegen, der gelegentlich Interclub für den TC Zug spielte, feierte den mit Abstand grössten Sieg seiner Karriere. Der 29-Jährige hatte zuvor noch nie einen Top-10-Spieler geschlagen, geschweige denn den Vorstoss in einen Major-Viertelfinal geschafft.

In der Runde der letzten Acht trifft Millman auf Novak Djokovic. Der Serbe bekundete in seinem Achtelfinal keine Probleme.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 04.09.18, 02:45 Uhr