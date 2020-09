Achtelfinals an den US Open

Nach einem knappen 1. Satz überfährt Dominic Thiem Félix Auger-Aliassime und zieht mit einem 3-Satz-Sieg in den Viertelfinal der US Open ein. Dort wartet Alex de Minaur.

Daniil Medwedew lässt Frances Tiafoe keine Chance und trifft in der nächsten Runde auf Andrej Rublew.

Mit Dominic Thiem (ATP 3) steht nach der Disqualifikation von Novak Djokovic der Favorit auf den Gewinn der US Open im Viertelfinal. Der Österreicher siegte in New York gegen Félix Auger-Aliassime (ATP 21) in 3 Sätzen mit 7:6 (7:4), 6:1, 6:1.

Im Startsatz leistete Auger-Aliassime noch viel Gegenwehr und zwang Thiem in die Kurzentscheidung, wo der Österreicher aber der bessere Spieler war. Danach nutzte die Weltnummer 3 ihre Chancen konsequent und schenkte dem kanadischen Widersacher nichts. Auger-Aliassime dagegen unterliefen immer mehr Eigenfehler, und er konnte das Tempo von Thiem nicht mehr mitgehen.

Für Thiem geht es im Viertelfinal gegen den australischen Youngster Alex de Minaur (ATP 28) weiter. Der 21-Jährige setzte sich gegen den Kanadier Vasek Pospisil (ATP 94) 7:6 (8:6), 6:3, 6:2 durch.

Medwedew ohne Satzverlust im Viertelfinal

Ebenfalls in der nächsten Runde steht Daniil Medwedew (ATP 5). Der Russe liess dem US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 82) nicht den Hauch einer Chance und siegte in 3 Sätzen mit 6:4, 6:1, 6:0.

Vorjahresfinalist Medwedew gestand seinem Gegenspieler in der ganzen Partie gerade einmal eine einzige Breakchance zu. Diese konnte Tiafoe im 1. Satz zwar nutzen, den Durchgang gewann er dennoch nicht. Nach 1:38 Stunden hatte der Russe den Viertelfinal-Einzug geschafft.

Rublew zu stark für Berrettini

In der Runde der letzten 8 trifft Medwedew auf Landsmann Andrej Rublew (ATP 14). Dieser bezwang Matteo Berrettini (ATP 8) in 4 Sätzen mit 4:6, 6:3, 6:3, 6:3. Für Rublew ist es erst der 2. Einzug in den Viertelfinal bei einem Grand-Slam-Turnier nach den US Open 2017.