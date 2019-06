Stan Wawrinka bezwingt Grigor Dimitrov in der 3. Runde mit 7:6, 7:6, 7:6.

Der Romand kämpft sich im 3. Tiebreak von einem 2:6-Rückstand zurück.

Im Achtelfinal wartet der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 6).

Stan Wawrinka machte es am Ende nochmals unnötig spannend. Nachdem seine Drittrundenpartie gegen Grigor Dimitrov am Freitagabend beim Stand von 7:6, 7:6 aus seiner Sicht wegen Dunkelheit hatte unterbrochen werden müssen, war der Romand im 3. Durchgang nur ein Game vom Sieg entfernt.

Anstatt den Match souverän nach Hause zu servieren, kassierte Wawrinka umgehend das Rebreak und liess sich in ein Tiebreak verwickeln. In diesem kippte das Momentum kurzzeitig auf Dimitrovs Seite, plötzlich hatte der Bulgare 4 Satzbälle.

Wawrinka mit den besseren Nerven

Doch wie zuvor Wawrinka verpasste es auch Dimitrov, den Sack zuzumachen. Der Schweizer kämpfte sich Punkt für Punkt zurück, mit einem herrlichen Rückhand-Passierball erspielte er sich seinen 2. Matchball. Kurz danach war die rund dreistündige Partie vorbei.

Dank dem Erfolg gegen Dimitrov erreichte Wawrinka als 2. Schweizer nach Roger Federer die Marke von 500 Siegen auf der ATP-Tour. Gewinnen die beiden Schweizer je eine weitere Partie, kommt es im Viertelfinal zum Direktduell.

Nun gegen Tsitsipas

Im Achtelfinal wartet nun aber vorerst Stefanos Tsitsipas. In einer ebenfalls am Vortag unterbrochenen Partie setzte sich der 20-jährige Grieche gegen den Serben Filip Krajinovic in 4 Sätzen mit 7:5, 6:3, 6:7, 7:6 durch.

