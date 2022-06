Bild 13 / 22

Legende: Nummer 13 – US Open 2013 Nach dem frühen Wimbledon-Out krönt Nadal seine überragende Hartplatz-Saison (Turniersiege in Montreal und Cincinnati) mit seinem 2. Titel in Flushing Meadows. Im Final bodigt er Djokovic in 3 Sätzen. imago images