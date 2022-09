Belinda Bencic hatte in New York bisher arg zu kämpfen. In der dritten Runde gegen Karolina Pliskova will sie das ändern.

«Die ersten Spiele sind immer die schwierigsten», sagte Belinda Bencic an der Medienkonferenz nach ihrem Sieg gegen Sorana Cirstea (WTA 37). Tatsächlich hatte die Weltnummer 13 aus der Ostschweiz in den ersten beiden Runden der US Open bereits zu beissen. Gegen Cirstea stand sie zwei Punkte vor dem Out und beim Duell mit Andrea Petkovic in ihrer Startpartie entschieden nur Nuancen.

Doch Bencic zwang das Glück zwei Mal auf ihre Seite, und das stimmt sie durchaus positiv. «Ich habe erfolgreich gekämpft. Dies gibt mir Selbstvertrauen, das ich jetzt mitnehmen kann», so die 25-Jährige.

01:13 Video Bencics Aufholjagd gegen Cirstea Aus Sport-Clip vom 01.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

In der dritten Runde wartet mit Karolina Pliskova (WTA 22) die erste Gegnerin mit einem grossen Namen. Die ehemalige Weltnummer 1 aus Tschechien spielte dieses Jahr bisher zwar eher bescheiden, doch zuletzt schaffte sie es in Toronto bis in den Halbfinal und überzeugte in Flushing Meadows in der zweiten Runde mit einem souveränen Sieg in nur 69 Minuten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Drittrunden-Duell an den US Open zwischen Belinda Bencic und Karolina Pliskova können Sie am Samstag ab zirka 22 Uhr live auf SRF info verfolgen. Die Partie ist nach zwei Männer-Matches auf dem Grandstand, der drittgrössten Arena in Flushing Meadows, angesetzt.

In der Vergangenheit sind die beiden erst einmal aufeinandergetroffen, 2019 siegte Bencic in Indian Wells in drei Sätzen. «Sie ist eine gute Spielerin, die vor allem mit ihrem Aufschlag überzeugt. Logisch, bei ihrer Grösse», sagte die Ostschweizerin über ihre 1,86 m grosse Gegnerin.

Sie erwarte ein gutes Spiel und hoffe – trotz gesteigertem Selbstvertrauen nach den harten Startpartien – vor allem eines: «Dass ich auch einmal einen leichteren Match gewinnen kann.» Dann wären die schwierigen, ersten Spiele für Bencic definitiv vorbei. Wie viel einfacher dann der Achtelfinal, Viertelfinal und so weiter werden würden, sei der Olympiasiegerin überlassen.