Novak Djokovic (ATP 1) zieht bei den French Open gegen Lorenzo Musetti (ATP 76) mit Ach und Krach in den Viertelfinal ein (6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 w.o.).

Nach 2 verlorenen Sätzen im Tiebreak profitiert der Serbe auch von einer Verletzung des jungen Italieners.

In der Runde der letzten 8 trifft er auf Matteo Berrettini.

Auch Rafael Nadal (ATP 3) steht im Viertelfinal, wo ihn Diego Schwartzman (ATP 10) fordert.

Gerade nochmal gut gegangen aus Sicht von Novak Djokovic. Gegen den 19-jährigen Lorenzo Musetti kam die Weltnummer 1 zwei Sätze lang überhaupt nicht auf Touren. Nach 2 Stunden und 22 Minuten hatte der Serbe in 2 Tiebreaks die schlechteren Nerven gezeigt.

Deutliche letzte 3 Sätze

Doch dann folgte die grosse Wende. Djokovic fand den zusätzlichen Gang und verbesserte sein Spiel merklich. Auf der anderen Seite zeigte sich der zuvor nervenstarke Musetti völlig von der Rolle. Der 3. Satz ging in 24, der 4. in 17 Minuten an Djokovic. Musetti nahm das Medical Timeout, beklagte Schmerzen an der Leiste, nachdem er im Umgang zuvor nur 4 Punkte hatte gewinnen können.

Es nützte aber alles nichts mehr. Beim Stand von 0:4 im Entscheidungssatz gab Musetti auf. So oder so: Djokovic hat im Hinblick auf den Viertelfinal gegen Matteo Berrettini einiges mehr an Energie liegen lassen als sein Gegner. Der Landsmann Musettis profitierte vom Verzicht von Roger Federer.

Nadal gegen Sinner mit Startschwierigkeiten

Rafael Nadal, der weiterhin ohne Satzverlust ist, bekundete gegen den 19-jährigen Italiener Jannik Sinner (ATP 19) zu Beginn Mühe und fand sein Spiel nicht. Der Spanier konnte sich aber rasch verbessern und so entwickelte sich ein Duell auf hohem Niveau, mit dem besseren Ende für Nadal (7:5, 6:3, 6:0).

Im Viertelfinal trifft Nadal auf Diego Schwartzman, der sich vor den French Open zwar formschwach präsentiert hatte, nach dem Sieg gegen Jan-Lennard Struff (7:6 (11:9), 6:4, 7:5) aber ebenfalls noch ohne Satzverlust in der Runde der letzten 8 steht.