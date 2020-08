Neben Roger Federer werden an den US Open in New York bei den Männern auch Stan Wawrinka und Rafael Nadal fehlen.

Wawrinka verzichtet auf Teilnahme an US Open

Wie bereits erwartet wurde, entschied sich Stan Wawrinka definitiv gegen eine Teilnahme an den US Open 2020. Der Romand will sich am Donnerstag zu seiner weiteren Planung äussern.

Mit Rafael Nadal gehört zudem neben Roger Federer ein weiteres Mitglied der «Big 3» zu den Abwesenden in New York. Der Spanier bestätigte am Dienstag seine Absage: «Ich habe mir das gut überlegt, aber wegen der Corona-Pandemie verzichte ich auf die Titelverteidigung», so Nadal.

Die Weltnummer 2 hätte in der Woche nach den US Open in Madrid antreten wollen, aber dieses Turnier wurde am Dienstag definitiv abgesagt.

Legende: Nimmt nicht an den US Open teil Rafael Nadal. imago images

Aus der Schweiz figurieren Belinda Bencic, Jil Teichmann, Stefanie Vögele und Viktorija Golubic auf der Spielerliste.

Djokovic gemeldet

Bei den Männern führen Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniel Medwedew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini und David Goffin die Liste der gemeldeten Akteure an. Bei den Frauen fehlt aus den Top 10 einzig die Australierin Ashleigh Barty. Die US Open sollen vom 31. August bis 13. September stattfinden.