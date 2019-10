Der Baselbieter hat weitere Pläne für die Saison 2020 bekannt gegeben: Er will auch an Roland Garros teilnehmen.

Am Montag hatte Roger Federer seine Fans mit der Ankündigung erfreut, an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio teilnehmen zu wollen.

Wenige Tage später gab der 38-jährige Baselbieter gegenüber CNN weitere Details seiner Turnierplanung für die kommende Saison bekannt. So will Federer im Sommer 2020 auch an den French Open teilnehmen.

«Ich werde in Roland Garros dabei sein. Vorher werde ich wahrscheinlich nicht viel spielen», so Federer. «Ich brauche Zeit mit meiner Familie. Vor allem auch, weil ich an Olympia teilnehme.»

2019 war der 20-fache Grand-Slam-Sieger erstmals seit 2015 wieder an die Porte d'Auteuil zurückgekehrt. Mit Erfolg: Federer hatte sich erst im Halbfinal dem späteren Sieger Rafael Nadal beugen müssen.

Saisonstart in Australien

Die neue Spielzeit lanciert Federer am neu geschaffenen ATP Cup in Australien, gefolgt von den Australian Open. Auch Halle, Wimbledon und die US Open figurieren in Federers Planung. Zudem könnte er vor dem Grand-Slam-Turnier in New York in Cincinnati antreten.