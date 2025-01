Legende: Nachdenklich, aber gleichzeitig auch gefasst Novak Djokovic. Keystone/EPA/James Ross

Nur allzu gerne hätte Novak Djokovic in Melbourne seinen insgesamt 25. Grand-Slam-Titel eingetütet, welcher ihn geschlechterübergreifend zum alleinigen Rekordhalter gemacht hätte. Doch ausgerechnet seine Physis, welche ihm schon so oft zum Erfolg verholfen hatte, liess ihn für einmal im Stich.

Muskelriss im linken Oberschenkel

An der Pressekonferenz nach der Aufgabe im Halbfinal gegen Alexander Zverev bestätigte Djokovic, was zuvor nur spekuliert werden konnte: «Es ist ein Muskelriss. Seit dem Alcaraz-Match habe ich keinen Ball mehr gespielt. Ich habe alles Mögliche unternommen, damit ich trotz der Verletzung spielen kann. Gegen Ende des Satzes wurden die Schmerzen aber immer stärker», so der Serbe.

Der 37-Jährige erklärte weiter, dass er «wohl noch ein paar Games oder gar einen Satz» weitergespielt hätte, wenn er den 1. Durchgang gewonnen hätte. «Doch selbst dann hätte ich es kaum bis zum Schluss ausgehalten», führte Djokovic aus.

Trotz des unbefriedigenden Endes blickt der 10-fache Melbourne-Champion durchaus positiv auf die vergangenen zwei Wochen zurück. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Tennis-Level. Ich glaube, meine Chancen wären gut gestanden, wäre ich bei 100 Prozent gewesen», so Djokovic, der seinen «Bezwinger» Zverev gleichzeitig lobte und ihm nun für den Final die Daumen drückt: «Er verdient es, den 1. Grand-Slam-Titel zu holen. Ich hoffe, dass er es am Sonntag schafft.»

Viele Fragezeichen

Wie es für ihn selbst weitergeht, weiss Djokovic so kurz nach dem Halbfinal-Aus noch nicht. Er werde nun nach Europa zurückreisen und sich dort gründlich untersuchen lassen, um der Verletzung auf den Grund zu gehen und sie bestmöglich behandeln zu können.

Die Motivation, weitere Grand-Slam-Titel zu gewinnen, sei noch immer vorhanden. Trotzdem konnte oder wollte der Serbe an der Pressekonferenz nicht bestätigen, dass er auch 2026 in Melbourne dabei sein werde: «Es ist möglich, dass das meine letzten Australian Open waren.» Djokovic will seine Planung für nächstes Jahr vom Abschneiden in der aktuellen Saison abhängig machen.

Ebenfalls noch unklar ist, ob der 24-fache Major-Sieger auch künftig noch mit Andy Murray zusammenarbeitet. Sie hätten noch gar nicht darüber gesprochen, wie es nach Australien weitergeht. «Wir werden uns zusammensetzen und Bilanz ziehen. Meine fällt jedenfalls positiv aus», so Djokovic.

Australian Open 2025