Novak Djokovic (ATP 7) sieht sich im Halbfinal der Australian Open gegen Alexander Zverev (ATP 2) nach dem Verlust des 1. Satzes zur Aufgabe gezwungen.

Der Deutsche hat am Sonntag zum 3. Mal die Chance auf seinen 1. Grand-Slam-Titel.

Zverevs Gegner im Final wird im Duell zwischen Jannik Sinner (ITA/ATP 1) und Ben Shelton (USA/ATP 20) ermittelt. Den zweiten Halbfinal gibt es ab 09:30 Uhr live auf SRF zwei.

Begleitet von Buhrufen aus dem Publikum in der Rod Laver Arena verliess Novak Djokovic, der 10-fache Melbourne-Champion, den Platz in Richtung Katakombe. Wenige Minuten zuvor war der Serbe im Halbfinal der Australian Open gegen Alexander Zverev nur zwei Punkte vom Gewinn des 1. Satzes entfernt gewesen.

Djokovic führte im Tiebreak mit 5:4, gab die nächsten drei Punkte jedoch ab, den letzten mit einem vermeintlich einfachen Volley am Netz. Dann war plötzlich Schluss – nach gerade einmal 81 Minuten Spielzeit. Djokovic informierte Zverev über seine Aufgabe und gratulierte ihm zum Einzug in den 3. Grand-Slam-Final.

Legende: Verfrühtes Treffen am Netz Novak Djokovic gratuliert Alexander Zverev nach der Aufgabe zum Finaleinzug. Reuters/Edgar Su

Dabei war Djokovic seinem Halbfinal-Gegner Zverev bis zur Aufgabe ebenbürtig gewesen. Der Deutsche erspielte sich 5 Breakchancen, Djokovic deren 3. Ein Servicedurchbruch gelang aber weder Djokovic noch Zverev. Auch im Tiebreak gingen die ersten 11 Punkte allesamt an den jeweiligen Aufschläger.

Probleme mit Oberschenkel

Obschon aufgrund des durchaus guten Niveaus im 1. Umgang nicht viel auf eine akute Verletzung des Serben hindeutete, scheinen ihn die im Viertelfinal gegen Carlos Alcaraz aufgetretenen Probleme am linken Oberschenkel zu stark eingeschränkt zu haben. Auch die dicke Bandage half Djokovic letztlich nicht mehr weiter.

Seit dem Alcaraz-Match habe ich keinen Ball mehr gespielt. Ich habe alles Mögliche unternommen, damit ich trotz des Muskelrisses spielen kann. Gegen Ende des Satzes wurden die Schmerzen aber immer grösser.

Damit muss der 37-Jährige weiter auf seinen 25. Major-Triumph und den damit verbundenen alleinigen Grand-Slam-Rekord – aktuell teilt er sich diesen mit der Australierin Margaret Court – warten.

Sind für Zverev aller guten Dinge 3?

Zverev seinerseits steht zum 3. Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Final. An den US Open 2020 gegen Dominic Thiem und an den French Open 2024 gegen Carlos Alcaraz zog die aktuelle Weltnummer 2 jeweils in 5 Sätzen den Kürzeren.

Im Final könnte es zum Aufeinandertreffen mit der Weltnummer 1 Jannik Sinner kommen. Der Italiener steigt als klarer Favorit in seinen Halbfinal gegen den US-Amerikaner Ben Shelton.

Australian Open 2025