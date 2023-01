Legende: Vor 9 Jahren holte er hier den Titel Stan Wawrinka in Melbourne. Keystone/EPA/Morgan Hancock

Wenn am Montag in Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt, werden mit Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler und Jil Teichmann auch gleich drei der fünf Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz stehen. Für Belinda Bencic, die am Samstag beim Turnier in Adelaide um den Titel spielt, und Viktorija Golubic gilt es hingegen erst am Dienstag ernst.

Am frühen Montagmorgen

Die Partien von Wawrinka, Hüsler und Teichmann sind jeweils als 4. Partie des Tages auf dem jeweiligen Court angesetzt. Die Startzeiten sind deshalb schwierig abzuschätzen, man darf aber davon ausgehen, dass die Spiele am Montagmorgen um ca. 07:00 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne gehen werden:

Stan Wawrinka (ATP 139) spielt auf dem fünftgrössten Court, der 1573 Arena, gegen den slowakischen Linkshänder Alex Molcan (ATP 54). Das Duell zeigen wir Ihnen live auf SRF zwei.

(ATP 139) spielt auf dem fünftgrössten Court, der 1573 Arena, gegen den slowakischen Linkshänder Alex Molcan (ATP 54). Das Duell zwischen Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) und dem Australier John Millman (ATP 148) findet auf Court 3 statt, der wie die 1573 Arena Platz für 3000 Zuschauer bietet.

Auf beiden Plätzen sind vor den Spielen der Schweizer jeweils zwei Frauen- sowie ein Männermatch angesetzt.

Jil Teichmann (WTA 33) trifft auf Court 5 auf die Britin Harriet Dart (WTA 96).

Vor der Partie der Seeländerin finden zwei Männer- sowie ein Frauenspiel statt.