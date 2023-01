Viktorija Golubic trat in der Woche vor Melbourne in Hobart an. Die Zürcherin wusste vor allem in der Doppel-Konkurrenz zu überzeugen – auch wenn der perfekte Schlusspunkt nicht ganz gelingen wollte. Im Final unterlag Golubic an der Seite von Panna Udvardy (HUN) der deutsch-belgischen Paarung Laura Siegemund/Kirsten Flipkens mit 4:6, 5:7.