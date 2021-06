Viktorija Golubic bestreitet ihr Erstrunden-Spiel in Wimbledon am Montag. Roger Federer, Belinda Bencic und Jil Teichmann folgen am Dienstag.

Golubic am Montag im Einsatz – Federer und Bencic am Dienstag

Auftakt in Wimbledon

Legende: Schlägt am Montag in Wimbledon auf Viktorija Golubic. Keystone

Viktorija Golubic (WTA 72) steht am Montag zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon als einzige Schweizerin im Einsatz. Die Viertelfinalistin des Turniers in Eastbourne trifft um 12 Uhr Schweizer Zeit auf dem Aussenplatz 15 auf die als Nummer 29 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Erstrundenpartie von Viktorija Golubic gibt es am Montag ab 12:05 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App zu sehen.

Am Dienstag greift dann Roger Federer ins Turnier ein. Der 39-jährige Baselbieter trifft in der 1. Runde auf Adrian Mannarino (ATP 42). Gegen den 32-jährigen Franzosen hat der 8-fache Wimbledon-Champion in 6 Duellen noch nie verloren und zudem erst einen Satz abgegeben. Die Zeit und der Court der Partie ist noch nicht bekannt.

Bencic und Teichmann gleichentags gefordert

Die als Nummer 9 gesetzte Belinda Bencic gegen Kaja Juvan (WTA 102) sowie Jil Teichmann (WTA 53) gegen Camila Giorgi (WTA 75) stehen ebenfalls am Dienstag im Einsatz. Die Anlage darf zunächst zur Hälfte gefüllt werden. Auch bei diesen Partien stehen die Zeit und der Court noch nicht fest.