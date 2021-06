Der letzte Auftritt Roger Federers (ATP 8) auf Rasen hat viele Zweifel gesät. Bei seinem Lieblingsturnier in Halle (10 Titel) zog der Baselbieter in der 2. Runde gegen Félix Auger-Aliassime (ATP 19) mit 6:4, 4:6, 2:6 den Kürzeren. Im letzten Satz war Federer kaum wiederzuerkennen. Er agierte fehlerhaft, schwerfällig, lustlos.

Das Problem war nicht etwa körperlicher, sondern mentaler Natur, wie der 20-fache Grand-Slam-Sieger später erklärte. «So etwas wie in Halle wird hier nicht passieren», gab Federer am Samstag bei einem Medientermin zu verstehen. «Ich bin bereit und weiss, dass ich es so viel besser kann.»

Ich fühle mich mental stark, ganz im Gegensatz zu meinem letzten Satz in Halle.

Und Federer tritt nicht nur zum Plausch an. «Ich habe eine Chance, hier einen Lauf hinzulegen. Wenn ich die zweite Woche erreiche – und das ist aktuell das Ziel –, kann ich mich mit jedem Spiel steigern. Ich fühle mich mental stark, ganz im Gegensatz zu meinem letzten Satz in Halle.»

Mannarino als erste Hürde

Zum Auftakt misst sich Federer am Dienstag mit Adrian Mannarino (ATP 42). Auf dem Papier eine klare Sache: Gegen den 32-jährigen Franzosen hat der 8-fache Wimbledon-Champion in 6 Partien nur einmal einen Satz abgegeben.

Dennoch hebt Federer den Mahnfinger. «Ich darf ihn auf keinen Fall unterschätzen, denn in meinem Spiel gibt es noch immer Hochs und Tiefs. Aber in meiner Situation ist es sicher gut, gegen jemanden zu spielen, den ich schon kenne.»

Fragezeichen hinter Olympia-Teilnahme

Federer will nicht zu weit in die Zukunft blicken. «Wie immer werde ich Punkt für Punkt nehmen.» Auch wie es nach Wimbledon weitergeht, steht noch in den Sternen. «Die Dinge sind nicht mehr so einfach wie früher. In meinem Alter kann man nicht mehr alle Turniere spielen, die man möchte. Mein Gefühl ist immer noch, dass ich gerne an Olympia teilnehmen würde.»

Doch so weit ist der «Maestro» noch nicht. «Zuerst wollen wir Wimbledon über die Bühne bringen, dann werden wir das weitere Vorgehen im Team besprechen.»