Waltert geht es gegen Anisimova zu schnell

Für Simona Waltert (WTA 87) bedeutet an den Australian Open die 1. Runde Endstation.

Die 25-jährige Bündnerin unterliegt bei ihrer Hauptfeld-Premiere in Melbourne der Weltnummer 4 Amanda Anisimova mit 3:6, 2:6.

Die weiteren beiden Schweizerinnen im Hauptfeld, Belinda Bencic und Viktorija Golubic, stehen am Dienstag im Einsatz.

Exakt 60 Minuten: So lange durfte Simona Waltert in der Margaret Court Arena, dem zweitgrössten Platz der Anlage in Melbourne, Australian-Open-Luft schnuppern. Mehr Zeit gestand ihr Amanda Anisimova schlicht nicht zu.

Legende: Musste sich oft strecken Simona Waltert. Reuters/Tingshu Wang

Waltert lässt Potenzial aufblitzen

Die US-Amerikanerin, bekannt für ihre Power-Schläge, drängte die Schweizerin fast pausenlos von der Grundlinie. Anisimova gelangen in beiden Durchgängen je zwei Breaks, selber musste sich die Weltnummer 4 nur einmal den Aufschlag abnehmen lassen.

Vereinzelt konnte Waltert jedoch durchaus ihre Qualitäten unter Beweis stellen. Beim Stand von 3:5 im 1. Satz gelang der klaren Aussenseiterin mit einem überlegten Stoppball ein sehenswerter Punktgewinn. Alles in allem ging es Waltert gegen die letztjährige Wimbledon- und US-Open-Finalistin aber zu schnell.

