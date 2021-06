Die 1. Runde bedeutet für Belinda Bencic (WTA 11) in Wimbledon überraschend Endstation. Die Ostschweizerin verliert gegen Kaja Juvan (WTA 102) 3:6, 3:6.

Jil Teichmann (WTA 55) muss ebenfalls bereits die Koffer packen. Sie unterliegt Camila Giorgi (WTA 62) 2:6, 2:6.

Besser macht es Viktorija Golubic (WTA 66). Die Zürcherin siegt gegen die besser klassierte Danielle Collins (WTA 48) 6:2, 6:0.

Damit hatte Belinda Bencic wohl kaum gerechnet: Die Nummer 11 der Welt musste sich in der 1. Runde von Wimbledon der um 91 Weltranglistenpositionen schlechter klassierten Slowenin Kaja Juvan beugen. Beim 3:6, 3:6 in 1:19 Stunden blieb Bencic erschreckend blass.

Das Spiel lief von Anfang an nicht für die Schweizerin. Nach einem Horrorstart mit Doppelbreak ihrer Gegnerin lag Bencic im 1. Satz bald 0:5 zurück. Erst nach 26 Minuten Spielzeit gewann sie ihr erstes Game und vermochte sich im Anschluss zu steigern. Beim Stand von 3:5 liess sie aber zwei Breakmöglichkeiten liegen und verpasste damit die Gelegenheit, das Geschehen wieder ausgeglichen zu gestalten. Vor allem der Service schwächelte: Bencic brachte nur 44 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld.

Erstes Erstrunden-Out seit knapp 3 Jahren

Auch im 2. Satz tat sich Bencic mit Juvan, die an ihren letzten 5 Turnieren immer bei erster Gelegenheit verloren hatte, schwer. Den Servicedurchbruch der 20-jährigen Slowenin zum 2:3 konnte sie noch mit dem Rebreak kontern, gewann dann aber kein Game mehr.

Zuletzt war Bencic 2018 an den US Open in der 1. Runde gescheitert. Dass sie ausgerechnet an ihrem Lieblings-Major so früh ausscheidet, kommt überraschend, hatte sie die Rasensaison doch mit dem Finaleinzug in Berlin bisher erfolgreich gestaltet.

Teichmann taucht gegen Giorgi

Jil Teichmann konnte nicht verbergen, dass sie aufgrund einer Fussverletzung ohne Rasen-Wettkampfpraxis in Wimbledon antrat. Gegen die Italienerin Camila Giorgi blieb Teichmann chancenlos und musste sich nach etwas mehr als einer Stunde mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Bis zum 2:2 im ersten Satz hielt die Schweizer Weltnummer 55 mit, ehe Giorgi 6 Games in Serie gewann und die Partie in deutliche Bahnen lenkte. Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2018 war bei eigenem Aufschlag lange unantastbar und gestand Teichmann erst gegen Ende der Partie Breakbälle zu, wovon die Schweizerin aber keinen nutzen konnte.

Teichmann bleibt damit an Grand-Slam-Turnieren ein weiteres Mal glücklos. Bei acht Major-Teilnahmen schaffte sie bisher nur an den US Open 2018 den Sprung in die 2. Runde.