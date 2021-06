Sieg in der 2. Runde

Viktorija Golubic (WTA 66) verbleibt in Wimbledon als einzige Schweizerin im Turnier. Die Zürcherin zieht dank eines souveränen 6:2, 6:0 über Danielle Collins (WTA 48) in die 3. Runde ein, wo sie auf Madison Brengle (WTA 82) trifft.

Belinda Bencic und Jil Teichmann verlieren ihre Erstrundenmatches sang- und klanglos.

Viktorija Golubic (WTA 66) rettete den Tag der Schweizer Frauen in Wimbledon am Mittwoch und erreichte wie bei der letzten Austragung vor zwei Jahren die 3. Runde. Die 28-jährige Zürcherin gewann in der 2. Runde souverän 6:2, 6:0 gegen die 18 Positionen besser klassierte Amerikanerin Danielle Collins.

Im zweiten Satz musste sich Collins einen Verband am Knie anlegen lassen. Golubic dominierte mit ihrem variablen Spiel aber schon zuvor klar. Insgesamt erspielte sie sich 12 Breakchancen und nutzte die Hälfte davon. Und Collins half kräftig mit: Sie beging 26 unerzwungene Fehler (bei 29 gewonnenen Punkten).

Nach dem einzigen Break, das sie realisieren konnte, verlor die 27-Jährige den Faden gleich wieder und schenkte Golubic das Rebreak zum vorentscheidenden 5:2 im 1. Satz. Danach schaute die Schweizerin nicht mehr zurück und sicherte sich mit 7 Games in Folge in nur 63 Minuten den Sieg.

Nun gegen Brengle

Golubics Chancen auf den erstmaligen Achtelfinaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier stehen durchaus gut. In der 3. Runde trifft sie am Freitag nicht auf die Weltnummer 6 Sofia Kenin, sondern auf deren amerikanische Landsfrau Madison Brengle. Kenin gab nach der Niederlage ausserdem bekannt, dass sie auf die Olympischen Spiele in Tokio verzichten wird.

Vergangene Woche hatte Golubic Brengle in der Qualifikation des Vorbereitungsturniers in Eastbourne in drei Sätzen bezwungen. Den 3. Durchgang entschied sie dabei mit 6:0 für sich.