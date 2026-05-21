Stan Wawrinka bekommt es bei seinen letzten French Open zunächst mit dem Franzosen Arthur Fils zu tun.

Legende: Bekommt einen schwierigen Gegner zugelost Stan Wawrinka. Keystone/Martial Trezzini

Das Los hielt für Stan Wawrinka an den French Open eine reizvolle, aber schwierige Aufgabe bereit. Der 41-Jährige trifft bei seinem letzten Auftritt in Roland Garros in der Startrunde auf den Franzosen Arthur Fils (ATP 19).

Die beiden spielten auf der ATP-Tour erst einmal gegeneinander. Vor drei Jahren gewann Fils in Marseille gegen den Schweizer in zwei Sätzen. Der 21-Jährige ist aktuell gut in Form. Mitte April gewann er das ATP-500-Turnier in Barcelona. Im Final schlug Fils den Russen Andrej Rublew. Gegen Wawrinka, der in Paris 2015 triumphierte, ist der Franzose haushoher Favorit.

Sinners Titelmission startet gegen Tabur

In Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz dürfte der Titel nur über Jannik Sinner führen. Die italienische Weltnummer 1 wirkt aktuell unbesiegbar. Der 24-Jährige gewann in den letzten Monaten fünf (!) ATP-1000-Turniere in Serie.

Die French Open konnte Sinner noch nicht gewinnen. Er trifft in der Startrunde auf Clément Tabur (FRA/ATP 165), der eine Wild Card erhielt.

Bencic gegen Qualifikantin

Bei den Frauen kennt Belinda Bencic ihre Gegnerin noch nicht. Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin bekommt es mit einer Qualifikantin zu tun.

Von den restlichen Schweizerinnen trifft nur Jil Teichmann auf eine gesetzte Spielerin. Die Weltnummer 207 trifft auf die Russin Ljudmila Samsonowa (WTA 20). Viktorija Golubic (WTA 82) tritt gegen die Ungarin Panna Udvardy (WTA 68) an, Simona Waltert (WTA 93) spielt gegen die Tschechin Katerina Siniakova (WTA 36).

Über die Qualifikation könnten noch Leandro Riedi und Susan Bandecchi den Sprung ins Hauptfeld schaffen. Sie müssen am Freitag jeweils die letzte Hürde meistern.