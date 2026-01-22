Belinda Bencic scheitert an den Australian Open in der 2. Runde.

Gegen Debütantin Nikola Bartunkova (WTA 126/CZE) verliert die Ostschweizerin 3:6, 6:0, 4:6.

Damit verpasst Bencic die Wiederholung ihres Achtelfinal-Coups vom Vorjahr.

Endstation in der 2. Runde der Australian Open für Belinda Bencic. Gegen eine stark aufspielende Qualifikantin Nikola Bartunkova, die in Melbourne ihr erstes Grand-Slam-Turnier bestreitet, zog sie in drei Sätzen den Kürzeren.

Schon von Beginn weg hatte Bencic in der gut befüllten ANZ Arena Mühe mit der offensiven Spielweise ihrer tschechischen Gegnerin. Ganz nach ihrem Vorbild Roger Federer attackierte Bartunkova früh, stiess oft ans Netz vor und setzte Bencic mächtig unter Druck. So sicherte sich die 19-Jährige den Startsatz mit 6:3.

Bencic holt «Bagel» im 2. Satz

Im 2. Durchgang wendete sich das Blatt. Die neun Jahre ältere Bencic übernahm das Zepter, während die Tschechin zu schwächeln begann. Der Ostschweizerin unterliefen kaum Fehler, zudem präsentierte sie sich in Return-Games eiskalt. Das Ergebnis: Zu null krallte sich Bencic den Satz. Dabei verwertete sie alle drei Breaks bei erster Möglichkeit.

Doch Bartunkova gab sich nicht geschlagen. Wie verwandelt trat die junge Tschechin auf, erinnerte damit an ihren Auftritt aus dem Startsatz. Das bereitete Bencic Probleme – und einen Fehlstart in diesem Entscheidungssatz. Gleich das erste Aufschlagspiel gab die 28-Jährige ab, Bartunkova konnte in der Folge auf 2:0 vorlegen.

Dann schien das Momentum auf Bencics Seite zu kippen. Rebreak zum 2:2 – die zwei Breakchancen zur 4:2-Führung liess sie allerdings liegen. Das motivierte ihre tschechische Gegnerin zusätzlich, die es auf der Gegenseite besser machte und auf 4:3 stellte.

Bencic gelang zwar erneut die prompte Reaktion, musste ihren Aufschlag in der Folge aber wieder abgeben. Diesmal liess sich Bartunkova die Führung nicht mehr nehmen und holte den 3. Satz mit 6:4 – womit Bencic in Australien die Segel früh streichen muss. Bartunkova hingegen trifft in der 3. Runde auf Elise Mertens (WTA 21/BEL).

Resultate