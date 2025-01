Belinda Bencic (WTA 421) vs. Jelena Ostapenko (LAT/WTA 17)

(WTA 421) vs. Jelena Ostapenko (LAT/WTA 17) Viktorija Golubic (WTA 90) vs. Elise Mertens (BEL/WTA 34)

(WTA 90) vs. Elise Mertens (BEL/WTA 34) Dominic Stricker (ATP 298) vs. James Duckworth (AUS/ATP 94)

(ATP 298) vs. James Duckworth (AUS/ATP 94) Stan Wawrinka (ATP 158) vs. Lorenzo Sonego (ITA/ATP 54)

SRF verfügt in Melbourne über die Live-Rechte an täglich einem Spiel. Bei mehreren Schweizer Einsätzen am gleichen Tag figurieren Teil-Aufzeichnungen im Programm. Sobald die zeitliche Ansetzung fix ist, erfahren Sie die Details.