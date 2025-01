Legende: Stehen beide im Achtelfinal Flynn Thomas (l.) und Henry Bernet. Imago/Hasenkopf

Während bei den Profis Belinda Bencic am Dienstag als letzte Schweizerin die Segel streichen musste, trumpfen die Schweizer Junioren an den Australian Open gross auf. Mit Henry Bernet und Flynn Thomas haben gleich 2 Swiss-Tennis-Youngsters den Sprung in den Achtelfinal geschafft.

Thomas musste sich diesen Platz allerdings hart erkämpfen. Gleich seine ersten 4 Aufschlagspiele gab der 16-Jährige in der 2. Runde gegen den Rumänen Yannick Alexandrescou ab, ehe er sich steigern konnte und nach 2:34 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:2 den Sieg sicherstellte.

3. Achtelfinal im 3. Major

Der Zürcher steht damit bei seinem 3. Grand-Slam-Turnier zum 3. Mal im Achtelfinal. Dort befindet sich auch Henry Bernet. Der 17-Jährige überstand seine ersten beiden Runden jeweils souverän in 2 Sätzen. Auch für den Basler ist es der 3. Achtelfinal-Einzug auf Major-Stufe.

Im Vergleich zu Thomas hat Bernet letztes Jahr allerdings bereits bei den Profis für Furore gesorgt. Mit seinem Viertelfinal-Einzug beim Challenger-Turnier von Zug und dem Sieg über Fabio Fognini in der Qualifikation des ATP-500-Turniers von Basel deutete der Teenager vom TC Old Boys Basel mit einer einhändigen Rückhand sein Potenzial an.

Erinnerungen an Stricker und Riedi

Zum Direktduell zwischen den beiden Youngsters, die in der Doppel-Konkurrenz in der Startrunde an einem deutschen Duo gescheitert sind, könnte es übrigens erst im Endspiel kommen. 2020 gab es an den French Open zwischen Dominic Stricker und Leandro Riedi den bislang einzigen Final auf Grand-Slam-Stufe zwischen 2 Schweizern.

Djosic verpasst Historisches

Ausgeschieden ist mit Nikola Djosic hingegen der 3. Schweizer im Feld. Nach einem souveränen Auftaktsieg musste sich der 17-Jährige dem US-Amerikaner Benjamin Willwerth mit 3:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Nach einer frühen 3:0-Führung verlor er dabei 8 Games in Folge.

Im 2. Satz lag der Grand-Slam-Debütant im Tiebreak mit 4:1 und 2 Minibreaks in Führung, gab diese jedoch noch preis. Durch die Niederlage verpasste Djosic Historisches. Bei einem Weiterkommen des Zürchers wären erstmals überhaupt 3 Schweizer Junioren im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers vertreten gewesen.