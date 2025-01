Per E-Mail teilen

Belinda Bencic (WTA 294) unterliegt an den Australian Open in Melbourne Coco Gauff (USA/WTA 3) im Achtelfinal mit 7:5, 2:6, 1:6.

Die Schweizerin startet äusserst stark und holt sich den 1. Satz auf überzeugende Art und Weise.

Die US-Amerikanerin kann aber reagieren und setzt sich nach 2:26 Stunden dank der grösseren Kraftreserven letztlich souverän durch.

62 Minuten waren in der Rod Laver Arena gespielt, als Belinda Bencic mit einer druckvollen Rückhand ihren 3. Satzball zum 7:5 über Coco Gauff nutzte. Damit krönte die Schweizerin einen äusserst starken Durchgang und schnupperte am Exploit und ihrem ersten Grand-Slam-Viertelfinal ausserhalb der US Open.

Lediglich 8 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella war sie schliesslich die erste Spielerin, die der Weltnummer 3 dieses Jahr einen Satz abnehmen konnte. Zuvor hatte die US-Amerikanerin 18 Durchgänge in Serie eingeheimst – unter anderem bei einem souveränen 6:4, 6:4 gegen Iga Swiatek (POL/WTA 2).

Eindrückliche Reaktion Gauffs

Die 20-Jährige liess sich durch den Rückschlag aber nicht verunsichern und reagierte umgehend. Im 2. Durchgang legte sie schnell mit Break 3:0 vor. Dank einem zweiten Servicedurchbruch erzwang die US-Open-Siegerin von 2023 mit 6:2 einen Entscheidungssatz.

Erfolgreiches Schweizer Junioren-Trio Box aufklappen Box zuklappen Der Turnierstart bei den Junioren verlief aus Schweizer Sicht äusserst erfreulich. Mit dem 16-jährigen Flynn Thomas sowie den 17-jährigen Henry Bernet und Nikola Djosic sind alle 3 Swiss-Tennis-Vertreter mit souveränen 2-Satz-Siegen ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet.

Bencic am Ende ihrer Kräfte

Während Gauff dabei stärker und stärker wurde, schwanden bei Bencic in der Nachmittagshitze von Melbourne mit zunehmender Spieldauer die Kräfte. Als ein Netzroller der Olympiasiegerin von 2021 knapp im Aus landete und das Break von Gauff zum 3:1 im 3. Satz besiegelt wurde, war die Entscheidung gefallen. Mit 3 weiteren schnellen Spielgewinnen machte die Favoritin den Sack zu und zog nach 2:26 Stunden dank ihrem 11. Sieg in Serie in den Viertelfinal ein.

Dort trifft die Weltnummer 3 am Dienstag auf Paula Badosa. Die Spanierin setzte sich gegen Olga Danilovic (SRB/WTA 55) mit 6:1, 7:6 (7:2) durch. Im Head-to-Head zwischen Gauff und der Weltnummer 12 steht es 3:3. Im Halbfinal könnte der Siegerin dann ein Duell mit der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka winken.

