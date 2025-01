Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Franzose Gaël Monfils (ATP 41) schaltet in der 3. Runde der Australian Open überraschend Taylor Fritz (USA/ATP 4) aus.

Titelverteidiger Jannik Sinner (ATP 1) zieht ohne Probleme in die Achtelfinals ein.

Lokalmatador Alex De Minaur (AUS/ATP 8) dreht nach harzigem Start auf und erreicht in Melbourne zum 4. Mal in Serie die 2. Turnierwoche.

Medwedew-Bezwinger Learner Tien (USA/ATP 121) bezwingt auch Corentin Moutet (FRA/ATP 69).

38-jährig und noch immer einer der flinksten Spieler auf der Tour: Gaël Monfils setzte seinen eindrücklichen Lauf im neuen Jahr fort und nahm mit Taylor Fritz den topgesetzten Spieler in seinem Tableau-Viertel aus dem Turnier. Für den Auckland-Champion Monfils war es im 10. Spiel im 2025 der 9. Sieg. Einzig Novak Djokovic, gegen den der Franzose eine Bilanz von 0:20 aufweist, musste sich der Tennis-Oldie in Brisbane geschlagen geben.

In Melbourne gegen Fritz deutete zunächst nicht viel auf eine Überraschung hin. Der klar favorisierte US-Amerikaner, der in den ersten beiden Runden keinen Satz und nur gerade 8 Games (!) abgegeben hatte, sicherte sich den Startdurchgang mit 6:3. Danach wurde Fritz jedoch von seinem Gegenüber regelrecht zermürbt.

Monfils glänzte in der Verteidigung und brachte seinen Widersacher so zur Verzweiflung. Der Schlüsselmoment aus Sicht des Franzosen war der Gewinn des Tiebreaks im 3. Umgang, um mit 2:1 Sätzen in Führung zu gehen. Mit dem Break zum 5:4 im 4. Durchgang schaffte Monfils die Vorentscheidung, kurz darauf jubelte der 38-Jährige über den 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4-Sieg. Im Viertelfinal trifft «La Monf» auf Ben Shelton (ATP 20). Der US-Amerikaner schaltete Lorenzo Musetti (ITA/ATP 15) in 4 Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) aus.

Sinner bekundet keine Probleme – nun gegen Rune

Titelverteidiger Jannik Sinner feierte seinen 17. Sieg in Folge und zog mühelos in die Achtelfinals ein. Der Weltranglisten-Erste aus Italien liess dem US-Amerikaner Marcos Giron (ATP 46) keine Chance und siegte in etwas mehr als 2 Stunden mit 6:3, 6:4 und 6:2.

Giron konnte sich im 3. Umgang nach einem 0:2-Rückstand noch einmal aufbäumen und sein 1. Break zum 2:2-Ausgleich realisieren. Sinner seinerseits reagierte umgehend auf die kurze Baisse und überliess seinem Widersacher in der Folge kein Game mehr. Viertelfinal-Gegner des 23-Jährigen ist Holger Rune aus Dänemark. Die Weltnummer 13 verbrauchte beim 6:7 (5:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 gegen den Serben Miomir Kecmanovic (ATP 51) allerdings reichlich Körner.

«Aussies» hoffen weiter auf De Minaur

Seit Mark Edmondson 1976 warten die Australier auf einen einheimischen Sieger an den Australian Open. Dass die Durststrecke 2025 endet, ist eher unwahrscheinlich. Doch Alex De Minaur hält zumindest die Hoffnung aufrecht. Die Weltnummer 8 schaffte es als einziger Lokalmatador in die 2. Turnierwoche – da steht er mittlerweile bereits zum 4. Mal in Serie.

Der 25-Jährige bekundete in der 3. Runde jedoch Schwierigkeiten, besonders zu Beginn. Den 1. Satz musste er Francisco Cerundolo trotz 5:3-Führung mit 5:7 überlassen. Auch in der Folge tat sich De Minaur gegen den Argentinier schwer. Mit dem Gewinn des Tiebreaks im 2. Umgang wendete sich das Blatt dann aber zugunsten des Australiers. Nach fast 4 Stunden Spielzeit stand De Minaurs 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3-Erfolg fest.

Zwar steht der «Dämon» zum 4. Mal in Serie im Melbourne-Achtelfinal. Die Viertelfinal-Hürde entpuppte sich für den flinken Australier bis anhin aber immer als zu hoch. Auf dem Papier ist die Chance auf einen erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 8 gross. Sein Gegner im Achtelfinal ist Überraschungsmann Alex Michelsen (USA/ATP 42.).

Passend zum Thema US-Tennis boomt in Melbourne Michelsen mit nächstem Coup und Entschuldigung an seine Mutter

Märchen von Tien geht weiter

Mit Learner Tien schaffte es auch ein Qualifikant in die Achtelfinals. Der erst 19-jährige US-Amerikaner erholte sich bestens von seiner knapp 5-stündigen Nachtschicht gegen Daniil Medwedew (ATP 5) und feierte keine zwei Tage später seinen nächsten Sieg.

Nachdem der 1. Umgang gegen Corentin Moutet noch umkämpft gewesen und erst im Tiebreak mit 12:10 an Tien gegangen war, kaufte der Teenager dem Franzosen in den darauffolgenden beiden Sätzen definitiv den Schneid ab. Nach 2:49 Stunden und dem 7:6, 6:3, 6:3 war der Achtelfinal-Einzug von Tien bei seiner Premiere in einem Grand-Slam-Hauptfeld perfekt. Dort kommt es zum Duell mit Wawrinka-Bezwinger Lorenzo Sonego (ITA/ATP 55).

Australian Open