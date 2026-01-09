Der Ende Jahr zurücktretende Stan Wawrinka erhält von den Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Australien eine Wildcard.

Der Romand gewann 2014 in Melbourne seinen ersten von drei Major-Titeln. In jener Saison stiess er in der Weltrangliste bis auf Platz 3 vor.

Legende: Darf sich freuen Stan Wawrinka. Imago/Zuma Press Wire

Eigentlich vorwiegend an Einheimische

Für den 40-jährigen Waadtländer, aktuell die Nummer 156 im Ranking, wird es die 20. Teilnahme am «Happy Slam», an dem er zwei weitere Male die Halbfinals erreichte.

«Zu Beginn meines letzten Jahres auf der Tour noch einmal an den Australian Open spielen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel», sagte Wawrinka zur Einladung, die vorwiegend an einheimische Spieler geht.