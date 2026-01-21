Legende: Ballt die Faust Nikola Bartunkova. IMAGO /AAP

Nach ihrem klaren Sieg in Runde 1 über die 29-jährige Katie Boulter steht Belinda Bencic nun an den Australian Open eine Teenagerin gegenüber. Nikola Bartunkova (WTA 126) erlebt die beste Phase ihrer noch jungen Karriere. Die Tschechin flog in Melbourne förmlich durch ihre erste Qualifikation an einem Grand-Slam-Turnier. Ohne Satzverlust und mit einem dominanten 6:1, 6:0-Sieg als letzte Hürde schnappte sie sich das Ticket für das Hauptfeld.

Und dort knüpfte sie an ihre bemerkenswerte Form gleich an. Gegen Daria Kasatkina (WTA 43) bewies sie zwei Tugenden, die im Spitzensport unabdingbar sind und über Sieg oder Niederlage entscheiden: Nervenstärke und Moral. Im ersten Durchgang wehrte sie im Tiebreak zwei Satzbälle ab, ehe sie die Kurzentscheidung doch noch mit 9:7 gewann.

Im zweiten Satz ging sie in nur 24 Minuten mit 0:6 unter und im dritten lag sie früh mit Break in Rückstand. Doch Bartunkova kämpfte sich zurück und jubelte nach über zwei Stunden über den Einzug in die zweite Runde, wo sie auf Bencic (WTA 10) trifft.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Duell zwischen Belinda Bencic und Nikola Bartunkova sehen Sie am Donnerstag ab 12:30 Uhr in einer Aufzeichnung auf SRF zwei.

Dopingsperre als Rückschlag

Doch es verlief nicht immer alles wie im Märchen in Bartunkovas Laufbahn. Einen Dämpfer erlebte sie Anfang 2024, als bei ihr an zwei Turnieren die verbotene Substanz Trimetazidin nachgewiesen worden war. Die positiven Tests wurden auf verunreinigte Lebensmittel zurückgeführt, weswegen eine reduzierte Sperre von sechs Monaten ausgesprochen wurde.

Dieses Intermezzo ist jedoch Schnee von gestern. Nun setzt die 1,82 Meter grosse Tschechin den Fokus auf das Premieren-Duell mit der noch formstärkeren Bencic. Als Bartunkova im Platzinterview erfuhr, gegen wen sie in der zweiten Runde ran muss, sagte sie mit einem Lächeln lediglich: «Schön!»

Resultate