Der umstrittene Australier lehnt eine Wildcard für die Australian Open im Einzel wegen fehlender Konkurrenzfähigkeit ab.

Legende: Überlässt die Bühne für einmal freiwillig anderen Nick Kyrgios. Imago Images/Zain Mohammed

Insgesamt acht Wildcards verteilte der australische Tennisverband für die Einzel-Konkurrenz der Männer an den Australian Open. Die letzte davon ging an Stan Wawrinka, der sich 2026 auf der Abschiedstour befindet.

Von Tennis Australia berücksichtigt wurde eigentlich auch Nick Kyrgios. Doch der einheimische Showman verzichtete aus freien Stücken auf die Freikarte. «Nach guten Gesprächen mit Tennis Australia habe ich entschieden, mich dieses Jahr auf das Doppel zu fokussieren», schreibt der 30-Jährige auf Instagram.

Das Ego für einmal hinten angestellt

«Ich bin fit und wieder auf dem Platz, aber Fünfsatzmatches sind eine ganz andere Sache. Ich bin noch nicht bereit, um über die gesamte Distanz zu gehen», erklärte Kyrgios weiter. Daher habe er seinen Platz jemand anderem überlassen, der bereit ist, seine Chance zu packen.

2027 will Kyrgios dann offenbar auch wieder im Einzel starten: «Ich werde im nächsten Jahr zurück sein.»