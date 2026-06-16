Stan Wawrinka wird ein letztes Mal in Wimbledon aufschlagen. Der Romand erhält von den Organisatoren eine Wildcard.

Legende: Kehrt noch ein letztes Mal als Spieler nach Wimbledon zurück Stan Wawrinka. Keystone/Alessandro della Valle (Archiv)

Nach den French Open wird Stan Wawrinka (ATP 111) auch in Wimbledon die Gelegenheit erhalten, sich von den Fans zu verabschieden. Der 41-jährige Lausanner, der Ende Saison seine Karriere beendet, gehört beim dritten Major-Turnier des Jahres zu den Wildcard-Empfängern.

19. Teilnahme im All England Club

Damit wird der dreifache Grand-Slam-Champion ab dem 29. Juni zum 19. und letzten Mal an der Church Road aufschlagen. Wimbledon ist das einzige Major-Turnier, welches Wawrinka nicht gewinnen konnte. 2014 und 2015 erreichte der Romand jeweils den Viertelfinal, weiter ging es für Wawrinka im All England Club nie.

Neben Wawrinka erhielt unter anderem auch Grigor Dimitrov (ATP 169) eine Wildcard. Der Bulgare führte im Vorjahr im Achtelfinal gegen die Weltnummer 1 Jannik Sinner mit 2:0 in den Sätzen, ehe ihn eine Verletzung ausbremste.

Bei den Frauen wurden für die Wildcards fast ausschliesslich Britinnen berücksichtigt. Die Ausnahme bildet die sensationelle French-Open-Finalistin Maja Chwalinska (POL).