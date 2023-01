Belinda Bencic (WTA 10) schlägt Claire Liu (WTA 62) in der 2. Runde der Australian Open 7:6 (7:3), 6:3.

Die Schweizerin steigert sich nach schwachem Start deutlich und setzt sich in 1:51 Stunden durch.

In der 3. Runde trifft Bencic auf die Italienerin Camila Giorgi (WTA 69).

Belinda Bencic steht an den Australian Open zum fünften Mal in der 3. Runde. Gegen Claire Liu hatte die 25-Jährige aber deutlich mehr zu beissen als erwartet. Alleine im 1. Satz stand die Schweizerin länger auf dem Platz als bei ihrem souveränen Auftaktsieg am Dienstag.

Der Start in das 1. Duell mit der US-Amerikanerin war Bencic nämlich gründlich missglückt. Die Ostschweizerin kassierte bei erster Gelegenheit das Break und geriet mit 0:2 in Rücklage. Obwohl Bencic das sofortige Re-Break gelang, fand sie auch in der Folge nicht zu ihrem Spiel. Phasenweise nur 50 Prozent der 1. Aufschläge im Feld und doppelt so viele Fehler wie Winner resultierten im zweiten Service-Durchbruch für die stoisch ruhig agierende Liu.

Zwei Satzbälle abgewehrt

Mit dem Rücken zur Wand drehte Bencic aber auf. Die Olympiasiegerin, die mittlerweile deutlich besser aufschlug, wehrte beim Stand von 3:5 zwei Satzbälle ab und rettete sich wenig später ins Tiebreak. In der Kurz-Entscheidung profitierte Bencic vom Nervenflattern ihrer Gegnerin, die sich gleich zwei Doppelfehler leistete. Nach 72 Minuten war der hart erkämpfte Satzgewinn Tatsache.

Schliessen 00:31 Video Bencic lässt sich nicht von Stoppball erwischen Aus Sport-Clip vom 19.01.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 00:31 Video Bencic verwertet ihren 1. Matchball Aus Sport-Clip vom 19.01.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Im 2. Durchgang riss Bencic die Partie endgültig an sich. Die Schweizer Weltnummer 10 legte drei Mal mit Break vor, konnte dieses aber erst im dritten Anlauf bestätigen. Spätestens nach dem 5:2 war der Widerstand von Liu aber gebrochen. Nach 111 Minuten verwertete Bencic ihren ersten Matchball zum verdienten Sieg.

Nun gegen Giorgi

In der 3. Runde trifft Bencic auf Camila Giorgi (WTA 70). Die Italienerin setzte sich gegen die slowakische Qualifikantin Anna Karolina Schmiedlova (WTA 105) mit 6:4, 6:3 durch. Von bisher fünf Duellen hat Bencic drei gewonnen, zuletzt 2019 im Fed Cup.