Bencic mit perfektem Start in Melbourne

Belinda Bencic bekundet in der 1. Runde der Australian Open gegen die Bulgarin Viktoriya Tomova keine Probleme.

Die Ostschweizerin setzt sich in 67 Minuten mit 6:1, 6:2 durch.

In der 2. Runde trifft Bencic auf Claire Liu (USA/WTA 59) oder Madison Brengle (USA/WTA 62).

Viktorija Golubic scheidet in der 1. Runde gegen Petra Martic aus.

Belinda Bencic hat ihre starke Form auch zum Auftakt der Australian Open eindrücklich unter Beweis gestellt. Nach ihrem Turniersieg in Adelaide liess die Ostschweizerin (WTA 13) in der 1. Runde der Bulgarin Viktoriya Tomova keine Chance. Nach nur 1:07 Stunden verwertetet sie ihren 3. Matchball zum 6:1, 6:2-Sieg.

Bereits der Start in die Partie war Bencic ideal geglückt. Gleich im ersten Aufschlagspiel von Tomova, das fast 10 Minuten dauerte, sicherte sie sich das Break. Die Schweizerin dominierte von der Grundlinie, retournierte stark und war auch am Netz eine Macht. In Durchgang 1 war sie bei allen 9 Netzangriffen erfolgreich. Ein weiterer Servicedurchbruch zum 4:1 bedeutete die Entscheidung im 1. Satz.

In Runde 2 gegen eine Amerikanerin

Auch in der Folge liess Bencic nie Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Bei eigenem Service blieb sie unter anderem dank 4 Assen unantastbar. Bei gegnerischem Aufschlag konnte sie Tomova immer wieder unter Druck setzen. Dank 2 weiteren Breaks zum 3:1 und zum Matchgewinn machte sie den Einzug in die 2. Runde perfekt.

Nächste Gegnerin ist mit Claire Liu (WTA 59) oder Madison Brengle (WTA 62) eine Amerikanerin. Weil am Dienstagnachmittag der Spielbetrieb wegen der grossen Hitze stundenlang ruhte und am Abend ein Gewitter die Spiele auf den Aussenplätzen unterbrachen, standen die beiden US-Spielerinnen noch nicht im Einsatz.