Roger Federers Bilanz gegen seinen Erzrivalen Rafael Nadal auf Sand ist mit 2 Siegen in 15 Partien geradezu katastrophal. In Roland Garros konnte der Schweizer gegen den elffachen Champion in 5 Duellen gar nie mehr als einen Satz gewinnen.

Vor dem Halbfinal-Duell mit Nadal stellt sich deshalb die Frage was überwiegt: Die Furcht vor einer Klatsche oder die Freude auf die grosse Herausforderung?

«Ganz klar die Freude. Ich habe mich auch deshalb zur Rückkehr auf Sand entschieden, um hier gegen Nadal spielen zu können», meint Federer und schiebt nach: «Dass Rafa den Halbfinal nicht erreicht, wäre ein Wunder gewesen.»

Nadal in Topform und hoch motiviert

Gerade mit letzterer Aussage trifft Federer den Nagel auf den Kopf. Einmal mehr hat sich Nadal mit einer unheimlichen Leichtigkeit durch die ersten Runden gespielt. Der Spanier stapelt derweil tief: «Es lief bisher alles sehr gut. Dass ich jetzt im Halbfinal stehe, ist grossartig.»

Gegen Federer in Paris zu spielen ist auch für den «Sandkönig» speziell: «Roland Garros ist das wichtigste Turnier in meiner Karriere, Roger mein grösster Rivale. Wir haben schon so viele wichtige Momente zusammen erlebt. Am Freitag wird ein weiterer dazukommen.»

