Das 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres boomt – und das schon seit Jahren. Auch 2026 steigt das Preisgeld wieder an.

Legende: Bald geht es wieder los mit den Australian Open in Melbourne. imago images

Bei den Australian Open in Melbourne wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Insgesamt ist das erste Grand-Slam-Turnier der Saison mit 111,5 Millionen australischen Dollar (rund 64 Millionen Euro) dotiert. Das ist ein Anstieg in Höhe von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Veranstalter in Melbourne mitteilten.

Die Siegerin und der Sieger der Australian Open erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (rund 2,4 Millionen Euro). Angehoben wurden zudem die Preisgelder für die Profis, die bereits in früheren Runden ausscheiden. Wer in der ersten Runde verliert, bekommt dennoch 150'000 australische Dollar (rund 86'000 Euro).

«Für alle Teilnehmer rentabel»

Turnierdirektor Craig Tiley erklärte, dass dies das Engagement des australischen Tennisverbands widerspiegle, Karrieren auf allen Ebenen zu fördern, von Nachwuchstalenten bis hin zu Grand-Slam-Champions. «Durch die Erhöhung der Preisgelder um 55 Prozent seit 2023 stellen wir sicher, dass das Profi-Tennis für alle Teilnehmer rentabel ist», fügte er hinzu.